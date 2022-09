Canciones de amor que escribieron Los Beatles y la historia detrás de quienes las inspiraron

Los integrantes del Cuarteto de Liverpool expresaron el amor que sentían por las mujeres que amaron, a través de estas canciones

A pesar que The Beatles es considerada la banda más famosa de todos los tiempos, no debemos olvidar que sus integrantes, John, George, Paul y Ringo, eran -a final de cuentas- seres humanos. Los integrantes del Cuarteto de Liverpool también se enamoraron y sufrieron de desamor como cualquier otro mortal, sólo que ellos plasmaron sus sentimientos como mejor sabían hacerlo: a través de canciones.

Gracias a estos romances y rupturas Los Beatles nos regalaron un enorme repertorio de melodías. Algunas de estas relaciones románticas duraron, otras no, pero aquellas canciones de amor y desamor perduran hasta nuestros días en el gusto de diferentes generaciones; estas son algunas de ellas:

10 canciones de amor y desamor de Los Beatles y a quiénes están dedicadas

My love, de Paul McCartney para Linda McCartney

En julio de 1970 Los Beatles se separan oficialmente, no obstante, dejar de hacer música no figuraba en los planes de Paul McCartney, por lo que en 1971 forma la banda The Wings junto a su primera esposa Linda McCartney.

Foto: Getty.

La canción My love fue lanzada en 1973 como sencillo del segundo álbum de The Wings, llamado Red Rose Speedway. Cabe mencionar que, de hecho, fue el sencillo más exitoso de aquel álbum. My love se trata de una balada a piano escrita por Paul como homenaje a su esposa Linda en donde le expresa la plenitud y la tranquilidad que le brinda estar con ella:

And when I go away,

I know my heart can stay with my love.

It’s understood.

It’s in the hands of my love,

and my love does it good.

Woman, escrita por John Lennon para Yoko Ono

¿Quién no ha suspirado al escuchar esta bella canción que John Lennon le escribió a Yoko Ono en 1980? Woman fue escrita 10 años después de la separación oficial de The Beatles en donde muchos aseguran que la entonces esposa de Lennon tuvo mucho que ver. Sin embargo, a pesar de todo lo que se ha dicho de la artista plástica, lo que es cierto es el inmenso amor que John sentía por ella, mismo que quedó grabado en esta y otras canciones como ‘Don’t let me down’, ‘The ballad of John and Yoko’, ‘Dear Yoko’, ‘Aisumasen’, entre otras.

Foto: Getty.

Woman pertenece al álbum en solitario de John Lennon, Double fantasy, lanzado en noviembre de 1980; pocos días después del lanzamiento, John será asesinado por un fanático en la esquina de su departamento de Nueva York, muy cerca de Central Park, por lo que Woman fue la última canción de amor que John le escribió a Yoko.

Woman,

I know you understand

the little child inside the man.

Please remember, my life is in your hands. And woman,

hold me close to your heart.

However distant, don’t keep us apart.

After all, it’s written in the stars…

Something, de George Harrison para Pattie Boyd.

Debido al apabullante talento y éxito de la dupla Lennon-McCartney, era difícil que los otros dos integrantes del Cuarteto de Liverpool entraran a los reflectores del ojo público. No obstante, el amor que George Harrison sentía por la fotógrafa Pattie Boyd, así como la rivalidad con Eric Clapton por el amor de la también modelo , le inspiraron la que Frank Sinatra llamaría “La mejor canción de todos los tiempos”.

Something, del álbum Abbey Road, 1969, fue el parteaguas en la carrera como compositor de George Harrison, además de haber sido grabada en cover por más de 150 artistas. A pesar de que en un inicio Harrison negó haber escrito la canción para su entonces esposa, en 2007 Pattie Boyd escribió una autobiografía en la que confirma lo que todos ya sabíamos: “El me dijo, como si nada, que la había escrito para mí. Pensé que era hermosa”.

Foto: Getty.

Posteriormente ocurre todo el drama del triángulo amoroso entre Harrison, su esposa y su amigo cercano, Eric Clapton, con quien finalmente Boyd se termina casando y de cuya relación salieron también temas maravillosos por parte de Clapton como Layla y Wonderful tonight, sin embargo parece que estas dos estrellas de la música pudieron arreglar sus diferencias muchos años después, ya que en 1991 incluso compartieron escenario en Japón, interpretando la canción ‘ Something ’.

‘Something in the way she moves

attracts me like no other lover.

Something in the way she woos me

I don’t want to leave her now.

You know I believe and how. Somewhere in her smile she knows

that I don’t need no other lover.

Something in her style that shows me

I don’t want to leave her now.

You know I believe and how.

Let it be, escrita por Paul McCartney a su madre, Mary.

Es sin duda una de las canciones más icónicas de Los Beatles de todos los tiempos. Lanzada en 1970 en el álbum Get back, esta melodía fue escrita por Paul McCartney a una mujer que amó siempre: su madre. Mary McCartney fue sin duda la mayor musa de Paul en toda su vida, a pesar de que murió de cáncer en octubre de 1956, cuando Paul apenas tenía 14 años. Un año después escribió I lost my little girl como respuesta a su devastadora pérdida, aunque más tarde le siguieron Lady Madonna, Yesterday y Let it be.

Foto: Getty.

En varias ocasiones Paul McCartney ha platicado la historia de la inspiración detrás de Let it be. Cuenta que en una ocasión tuvo un sueño en donde se sentía conflictuado y perdido; de pronto escuchaba la voz de su madre que lo tranquilizaba y le decía: ‘Let it be’, sólo “Déjalo ser”. De hecho, su hija mayor se llama así en honor a la madre de Paul.

When I find myself in time of trouble

mother Mary comes to me

speaking words of wisdom:

let it be. And in my hour of darkness

she is standing right in front of me,

speaking words of wisdom:

let it be. Let it be, let it be,

let it be, let it be.

Whisper words of wisdom:

let it be.’

Love, escrita por John Lennon para Yoko Ono.

Love es una de las canciones más minimalistas que escribió y lanzó John Lennon en toda su carrera. Se compone únicamente de su voz, él en la guitarra y Phil Spectre en el piano. También es cierto que poco dijo Lennon sobre esta melodía escrita para Yoko Ono, sin embargo es reconocida como una de las melodías más honestas que escribió Lennon para su amada: “Con Yoko, supe lo que es el amor por primera vez. Nunca conocí a alguien que fuera mi igual en cada manera inimaginable”, comentó alguna vez el ex Beatle.

Foto: Getty.

La canción fue escrita y grabada en 1970 en un estudio de Bel Air, en Los Ángeles, donde Yoko y John pasaban el verano de aquel año. Se lanzó en 1970 bajo Lennon/Plastic Ono Band, el sello discográfico con el cual debutaría la pareja antes de que John fuera asesinado ese noviembre de 1970.

“Love is real, real is love.

Love is feeling, feeling love.

Love is wanting to be loved. Love is you.

You and me.

Love is knowing

we can be.”

PS I love you, escrita por Paul McCartney para Dot Rhone, su primera novia

La canción PS. I love you formó parte del lado B del sencillo ‘Love me do’, del año 1962; no obstante, se incluyó en el disco Please, please, please, lanzado en el 63. Eran los primeros éxitos arrasadores de Los Beatles, por lo cual sus canciones están basadas en sus primeras experiencias de amor y desamor.

Particularmente, sobre esta melodía, durante mucho tiempo se creyó que Paul McCartney la había escrito para su novia de Hamburgo Dot Rhone, quien también fue uno de sus primeros amores, no obstante, él lo negó posteriormente diciendo: “No se basa en la realidad, ni la escribí para mi novia de Hamburgo como algunas personas piensan”.

‘As I write this letter, send my love to you.

Remember that I’ll always be in love with you.

Treasure these few words ‘til we’re together.

Keep all my love forever.

PS. I love you, you, you…”

I need you, escrita por George Harrison para Pattie Boyd

Otra de las melodías que nació a consecuencia del amor de George Harrison por la modelo y fotógrafa Pattie Boyd fue ‘I need you’, escrita en 1965 mientras eran novios y un año antes de casarse en el 66.

Foto: Getty.

La canción forma parte del disco Help!, el cual fue un éxito mundial y aseguró la fama del Cuarteto de Liverpool como la agrupación más popular de aquella época. Posteriormente, en 1977 la canción apareció en el recopilatorio Love Songs, The Beatles.

‘You don't realize how much I need you.

Love you all the time, never leave you.

Please come on back to me

I'm lonely as can be…

I need you.”

Mother, escrita por John Lennon para su madre Julie

Para John Lennon ir a terapia con el Dr. Arthur Janov fue un parteaguas en su vida que lo influenció personal y artísticamente de forma muy profunda. Arthur Janov era un terapeuta, psicólogo, escritor y filósofo estadounidense, creador de la psicoterapia bautizada como ‘primal therapy’ la cual consistía en una terapia que se enfocaba en localizar y tratar heridas de la infancia, así como dolor reprimido a causa de ellas. Janov era muy popular entre los famosos de Hollywood de aquella época, por lo que tenía a pacientes del calibre del mismísimo Lennon, quien acudía a sus sesiones acompañado por su esposa, Yoko Ono.

Como resultado de tratar el dolor reprimido de su infancia, tiempo después de haber empezado terapia con el Dr. Janov, Lennon escribe Mother en 1970, una canción dedicada a su madre, Julie quien, a pesar de haberlo abandonado en su infancia, llevaban muy buena relación.

Lennon fue un niño abandonado. Julie lo dejó desde muy pequeño al cuidado de su tía Mimi, quien era muy estricta con él y no lo apoyaba en su sueño de tocar la guitarra. Por otro lado, su padre Alf tampoco fue una figura presente, pues abandonó a su madre cuando John era niño. A pesar de haber crecido lejos de ella, Julie y John tenían muy buena relación. No obstante, cuando John tenía 17 años, Julie muere en una accidente de tránsito, dejándolo huérfano y ampliando la herida de abandono que John trataría hasta la terapia del Dr. Arthur Janov.

Foto: Getty.

Resultado de aquella terapia, John escribe el tema ‘Mother’, una canción francamente desgarradora que empieza con una campana de funeral sonando cuatro veces y diciendo: “Madre, me tuviste a mí, pero yo nunca te tuve a ti”. Probablemente la canción más franca y triste jamás escrita por Lennon.