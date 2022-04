10 secretos de Jennifer Lopez para mantenerse joven y lucir espectacular a los 50

Jennifer Lopez evidentemente celebra que a sus 52 luzca como de 30, y es que la cantante puede darse el lujo de seguir siendo una de las celebridades más atractivas. Por eso, hicimos un recuento de los secretos (revelados y no revelados) de pies a cabeza de la eterna juventud de la diva del Bronx.

1) Jennifer Lopez recomienda invertir en buenos cosméticos

No es adicta a los cosméticos, de hecho la vemos mucho presumiendo de su look al natural, pero cuando se trata de hablar de éstos, la sexy cantante recomienda hacer una inversión en buenos productos, así la piel no correrá ningún riesgo, pues dicen que lo barato sale caro.

Getty Images

2) Así es la sencilla rutina para el cuidado de la piel de Jennifer Lopez

Si creían que la celeb es de las que hace de todo para tener ese cutis impecable, digno de presumirlo al natural como recientemente lo ha hecho en las redes sociales, ¡están equivocadas!

JLo ha confesado no ser fan de tratamientos faciales como peelings o cosas por el estilo; hace lo básico: utiliza protector solar y luego se aplica humectante, lo más que hace en cuanto a tratamientos se refiere es aplicarse una que otra mascarilla.

3) JLo mantiene la piel radiante con más agua y menos sol

Los mejores trucos confesos por Jennifer Lopez consisten en beber mucha agua y procurar alejarse del sol. Podemos ponerlos en práctica, ¿no?

Getty Images

4) ¿Jennifer Lopez usando faja reductora?

Aunque siempre la vemos perfecta, hace algún tiempo se le pudo captar con uno de sus secretos de belleza: una faja reductora. La famosa faja de la marca Spanx, creada por Sara Blakely, ha sido muy recurrida por muchas famosas. Creemos que JLo no la necesita, pero siempre es un recurso de seguridad para todas las mujeres.

5) La mascarilla para el pelo de Jennifer Lopez

Para Jennifer Lopez cuidarse el pelo debe ser todo un ritual, pues de verdad nos encanta porque luce muy sano y lleno de vida. Para ella, lo importante es tener un pelo bien hidratado, por lo que una vez a la semana se aplica una mascarilla reparadora por cualquier daño que pudiera haberle hecho.

6) JLo considera primordial la calidad del sueño

Entre sus rutinas de belleza, la actriz asegura que está la de siempre tratar de conseguir un buen descanso, digamos dormir lo suficiente (8 horas) para lucir espectacular. ¡El cuerpo lo agradece!

Getty Images

7) Ritual de JLo para llegar a las alfombras rojas

La cantante ha compartido su rutina para lucir radiante a cada alfombra roja a la que asiste: se pone una mascarilla y toma un buen baño para relajarse. Creo que cuanto mejor te sientes, mejor te ves. Después voy a tomar un café y veo pasar el día sin prisas. No me gusta correr .

8) El smoothie verde de Jennifer Lopez para rejuvenecer y tener energía

Gracias a un smoothie de espinacas (por cierto, su bebida favorita) podemos verla llena de energía todo el día y sin parar. Y no es un secreto, pues la cantante compartió la receta de la famosa bebida creada por ella y Marco Borges, un fisiólogo de ejercicios: Mezcla en la licuadora 1 puño de espinacas, 1 plátano congelado, 1 taza de leche de arroz, 2 cucharadas de almendras o mantequilla de girasol y 1 cucharada de proteína en polvo hasta obtener la consistencia deseada. ¡Suena delicioso!

Getty Images

9) Jennifer Lopez y su rutina de ejercicio

El cuerpo tan envidiable que luce la neoyoquina es producto de una muy buena alimentación pero además de su disciplinia al ejercicio. Su mejor recomendación es es el baile, al cual le dedica duras jornadas, hasta seis horas diarias.

10) ¿JLo sigue una dieta vegana?

Aunque JLo siempre se ha caracterizado por sus adoradas curvas, tras su ruptura con el bailarín Casper Smart se le vio con una figura menos voluptuosa pero sensacional. ¿La razón? Adoptó el veganismo como su nueva disciplina nutricional, es decir, que renunció al consumo de carne y ahora su alimentación se basa en productos derivados de las plantas y que provengan del suelo.