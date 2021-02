La segunda temporada de ‘Luis Miguel, La serie’ brillará a partir del domingo 18 de abril por Netflix.

Cuanto más brilla el sol, más oscuras las sombras… Netflix pronostica un próximo eclipse de sol que sucederá el 18 de abril. Finalmente llega la segunda temporada de Luis Miguel, la serie, con ocho episodios.

Luis Miguel, la serie, el fenómeno de Netflix llega con segunda temporada

La primera temporada con un total de 13 episodios se convirtió en todo un fenómeno de Netflix, así como en redes sociales, donde muchos siguieron de cerca la vida del querido artista.

El primer anuncio de la nueva fecha de lanzamiento —aplazada por el coronavirus— la dio a conocer el protagonista Diego Boneta. Lo hizo vía TikTok en Netflix al ritmo de las canciones de El Sol.

Primero vimos la difícil relación que mantenía con su padre, Luisito Rey, y la extraña desaparición de su madre, Marcela Basteri

A lo largo de la biopic, vimos muchos de los momentos más oscuros de Luis Miguel. También abordó el primer gran amor del cantante con la fotógrafa Mariana Yazbek.

Todas las miradas estaban fijas en su expareja Aracely Arámbula, con quien tuvo a sus dos hijos en la época. Pero ella dejó en claro que no aparecerá por ninguna parte. «En esta segunda temporada yo no salgo, y así me quedo tranquila porque no sale nada mío y les deseo mucho éxito».

Al elenco liderado por Diego Boneta, se suman Macarena Achaga, Fernando Guallar, Pablo Cruz Guerrero, Juan Ignacio Cane, Teresa Ruiz, Valery Sais y Axel Llunas. Además, Camila Sodi, Cesar Bordón, Juan Pablo Zurita, Cesar Santana, Martin Bello, Lola Casamayor, Pilar Santacruz, Javier Gómez, Kevin Holt y Gabriel Nuncio, entre otros, regresan a la serie.

