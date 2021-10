21 de octubre: el día que Marty McFly llegó al futuro

Recordemos el año de 1989, ¿qué hacían?, ¿qué grupos de música estaban de moda?, ¿qué ropa vestían? Y, sobre todo, ¿qué película estaba de moda? Si pensaron en Back to the Future 2, del director Robert Zemeckis, entonces estamos en sintonía.

Para todos aquellos que fueron fanáticos del filme, sabrán que este 21 de octubre es un día especial, pues es cuando Doc le señala a Marty McFly (Michael J. Fox) el calendario temporal del DeLorean.

«Estamos en el siglo XXI, en Hill Valley, California. ¡Son las 4:29 del miércoles 21 octubre de 2015!».

Y así comienza el clásico ochentero.

Pero, ¿por qué tanto revuelo por esa fecha? Simple: es una película que marcó toda una generación y porque también nos pone a pensar en las «profecías» que salieron, por ejemplo: la moda, patinetas, transporte y hasta la comida.

A continuación te presentamos las expectativas que tenían en Back to the Future vs la realidad de hoy.

Carros voladores, tampoco sucedieron.

Ropa ajustable: ¿cuentan los pantalones y blusas fit? No.

Alimentos deshidratados: en la película meten una mini pizza a un horno de microondas, cuando termina de calentarse y la sacan, aparece una mucho más grande. Lamentablemente, esto tampoco sucedió.

Chaquetas que se secan solas: Marty termina empapado, aprieta un botón y se seca automáticamente. Lo más cercano a eso es la ropa deportiva que no se pega a la piel debido al sudor.

Cordones (agujetas) que se atan solas: tampoco ha sucedido, aunque la marca Nike anunció que lanzará al mercado los tenis que usó McFly, pero sin el «efecto mágico».

Se abren las puertas con poner la huella digital en un dispositivo electrónico. Esto no ha sucedido en la vida diaria o en los hogares, pero en muchas empresas ya es una realidad.

Los perros pasean solos con todo y correa… Definitivamente, no lo hemos vivido.

Y, finalmente, la ropa. La gente us trajes psicodélicos, con detalles metálicos y peinados altos. Aunque el décadas pasadas vimos algo similar, no fue en la forma en la que se presentó en el filme.

¿Qué opinas? ¿Eres fan de la película?

