36 cosas que tienes que saber de África Zavala

¡Felices 36 años África Zavala! La actriz de ‘Vencer el pasado’ nos revela algunas verdades de su vida.

Carismática, alegre, risueña y talentosa, así es como conocemos a África Zavala, quien hoy está celebrando su cumpleaños número 36 rodeada de su hermosa familia, de la cual se ha encargado de presumir y compartir con sus seguidores el gran amor que siente por ella.

Y como nunca es suficiente para saber sobre nuestros famosos preferidos, aquí te presentamos algunas cosas que seguramente te interesará saber de la talentosa cumpleañera.

¿Qué gastronomía te gusta más?

Me gusta todo tipo de comida, disfruto los mariscos, carne, pizza, soy fan de toda la comida

¿Qué prefieres, flats, tenis o tacones?

Tenis.

Ser la villana o la buena, ¿cuál papel disfrutas más?

Disfruto los dos, me encanta ser buena y también mala.

¿Cuáles son tus 5 canciones favoritas del 2021?

Fever – Dua Lipa

Save Your Tears – The Weekend FT Ariana Grande

Peaches – Justin Bieber

Business – Tiesto

Higher Power- Coldplay

¿Cuál ha sido el mayor aprendizaje de este 2021?

He aprendido a que hay que disfrutar la vida porque se nos puede ir en un segundo, hay que valorar a nuestra familia, disfrutarla y entender que hay momentos difíciles en la vida pero hay que aprender a salir adelante siempre de la mejor manera.

Tu lugar perfecto para ir a vacacionar cual sería

Sería una playa.

¿Cuál sería la mayor enseñanza que le compartirías a tu hijo?

Que siempre trate de ver el lado positivo de las cosas, uno es el responsable de hacerse más bonita la vida o más fea, por lo que le enseñaría a ser siempre positivo.

Prefieres bebidas calientes o frías

Bebidas calientes.

¿Cómo te sientes al cumplir 36 años?

Feliz de cumplirlos, además de que es el primer año de mi bebé y han sido momentos muy padres, estoy muy feliz de esta etapa de mi vida.

¿Cuál es tu película favorita animada?

Avatar.

Si pudieras reencarnar en un animal, en cual sería

En un delfín.

¿Cuál es tu mayor felicidad al llegar a casa después de un día de trabajo?

Es llegar y abrazar a mi bebé.

¿A qué le temes en la vida?

No hacer feliz a la gente que amo.

Tu mayor fobia es…

Las agujas.

¿Qué esperas de este nuevo año de vida?

Que el mundo mejore.

¿Cuál ha sido la mayor enseñanza que rescatas de tu nueva etapa como mamá?

Ha sido confiar en mí, la naturaleza y la intuición.

¿Qué te motivó a ser actriz?

Desde chiquita quería ser actriz, era un sueño, no sabía si lo iba cumplir pero era mi sueño más grande.

Prefieres una noche de pelis y botana o una más tranquila, consintiendo a tu cuerpo con un masaje y música relajante

Una noche de pelis y botana.

¿Cuál es tu libro favorito?

Cien años de soledad de Gabriel García Márquez.

Eres fan de alguna saga de películas

Soy fan de Harry Potter.

¿Cuál es tu color favorito?

Azul turquesa y morado.

¿Qué prefieres Instagram o Tiktok?

Instagram.

Llega a ti la lámpara mágica y el genio que vive dentro de ella te concede tres deseos, ¿cuáles serían?

1- Salud

2- 25 mil deseos más

¿Qué ejercicio disfrutas hacer más?

Me encanta el crossfit.

Tu platillo mexicano favorito es…

Las enchiladas que hace mi mamá.

¿Cuál fue la mayor travesura que hiciste de niña?

En realidad no me acuerdo, creo que era una niña muy bien portada.. eso digo yo.

El mejor regalo que te dieron por tu cumpleaños fue…

Mi bebé que casi nace el día de mi cumpleaños y que durante ese día estuve en trabajo de parto y creo que ha sido el mejor regalo de cumpleaños.

Si en este momento pudieras viajar a cualquier parte del mundo, a dónde irías

Obviamente con mi familia y nos iríamos a una playa.

Si pudieras grabar con un actor o actriz internacional, con quién sería

Me encantaría trabajar con Meryl Streep.

¿Qué prefieres, el verano o invierno?

Mil veces el verano.

¿Cuál es el sueño más extraño que has tenido?

Uno de los muchos sueños extraños que he tenido es que me estaba persiguiendo Freddy Krueger, me aparecía por todos lados y ni siquiera había visto la película.

¿Cuál es el género musical que disfrutas más?

Me gustan todos los géneros musicales, amo la música en todos los géneros.

Para ti qué significa la familia

La familia es lo más importante que hay.

Descríbete en 3 palabras

Soñadora, disciplinada y muy risueña.

¿Cuál sería tu plan perfecto o ideal en familia?

Una mañana en la playa.

Aunque son pocas preguntas, África Zavala no deja de sorprendernos y encantarnos con su talento, como lo hace de lunes a viernes, con su actuación en la telenovela “Vencer el pasado» interpretando al personaje de Fabiola. ¡Feliz cumpleaños África!

Por Andrea Yamin Barrera Aguilar/ Foto: José Luis Beneyto

