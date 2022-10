5 ex parejas de famosos que demuestran que SÍ es posible tener una buena relación con tu ex

Ex parejas de famosos que se llevan bien, a pesar de haber terminado su relación.

Después de la enorme pelea y el juicio mediático entre Amber Heard y Johnny Depp, nos quedó claro que hay relaciones que terminan muy mal y acaban destruyendo a ambas partes de la pareja. No obstante, afortunadamente no todos los noviazgos o matrimonios terminan en dramas, peleas, juicios y sombrerazos.

Foto: Getty.

También hay parejas que son lo suficientemente maduras para aceptar que simplemente el amor murió o que la relación ya no funciona, por lo que la mejor decisión es tomar caminos separados, sin que esto signifique llegar a odiar a la otra persona o desearle el mal en su vida de ahora en adelante.

Estas ex parejas de celebridades fueron lo suficientemente maduras para romper la relación, sin dejar de llevarse bien con la otra persona. Obviamente no estamos hablando de que se convirtieron en mejores amigos (aunque algunos de ellos sí lo hicieron), pero, ya sea por los hijos que tienen o común, o simplemente por el cariño y agradecimiento que sienten hacia la otra persona por el tiempo compartido, estos famosos lograron transformar su antigua relación de pareja en una relación cordial e -incluso- amistosa.

Famosos que anduvieron y después fueron amigos



Demi Moore y Bruce Willis

La historia de estos dos famosos comenzó hace 35 años cuando ambos coincidieron en el estreno de la película Procedimiento Ilegal, en 1987. Bruce Willis ya comenzaba a hacerse de un nombre en Hollywood, mientras que Demi Moore iba iniciando su camino a la fama. El encuentro se dio debido a que Moore había estado comprometida con Emilio Estévez, uno de los protagonistas de la película, por lo cual ella había sido invitada. En su libro ‘Inside Out: a memoir’, Demi cuenta que, desde que se vieron por primera vez, Bruce no le quitó el ojo de encima.

Foto: Getty.

Pocos meses después de este primer encuentro, Bruce y Demi se hicieron pareja oficialmente, y un año después, en 1988, se casaron sorpresivamente en una ceremonia en Las Vegas.

Su matrimonio duró 13 años en los que tuvieron tres hijas: Rummer, Scout y Tallulah. A pesar de haber sido consideradas unas de las parejas más sólidas de Hollywood, los arduos horarios de trabajo de ambos, así como las adicciones de la actriz, terminaron fragmentando la relación hasta el punto en el que anunciaron su separación en el año 2000. No obstante, continuaron con la amistad aún después de haber formalizado su divorcio.

Foto: Getty.

Cinco años más tarde, Demi se casó con el actor Ashton Kutcher, mientras que Willis volvió a encontrar el amor con la modelo Emma Hemming, con quien tiene dos hijas.

A pesar de que la relación entre Demi Moore y Ashton Kutcher no funcionó, y se separaron en 2011, desde ese entonces se podía ver la buena relación de Moore con Willis, con quien llegó a asistir a alfombras rojas y se dejaba fotografiar, incluso en compañía de Ashton Kutcher y de sus tres hijas.

Foto: Getty.

Durante el Roast de Bruce Willis, la invitada de honor fue Demi Moore, quien se prestó a ‘rostear’ a su ex esposo, a quien también le dedicó unas palabras de cariño y admiración.

Otro de los actos de amistad más recientes entre estos dos famosos fue cuando a Bruce Willis le diagnosticaron afasia, un padecimiento cognitivo que se distingue por la pérdida del habla. El anuncio lo hicieron al mismo tiempo las hijas de Willis, así como Demi Moore, quien en su Instagram compartió una foto del actor con un mensaje que decía:

“Como familia, queremos compartir que nuestro amado Bruce ha tenido problemas de salud, y recientemente fue diagnosticado con Afasia, lo que le impacta en sus habilidades cognitivas. Como resultado, Bruce se alejará de su carrera. Es un gran reto para nuestra familia, por lo que apreciamos su continuo amor, compasión y apoyo”.

Finalmente, tal y como te contamos en el artículo ‘Así reaccionó la esposa de Bruce Willis cuando Demi Moore compartió una foto de cuando ellos estaban casados”, Emma Hemming, la actual esposa de Willis, respondió con un corazón en la foto compartida con Demi, lo que nos demuestra que no hay entre ellos más que puro amor, apoyo y amistad de la buena.





Gwyneth Paltrow y Ben Affleck.

Gwyneth Paltrow y Ben Affleck se conocieron en el 97 en una cena organizada por los estudios Miramar. Comenzaron al poco tiempo una relación de noviazgo que trascendió a tal punto que, cuando Paltrow ganó el Óscar a Mejor Actriz por su papel en Shakespeare Apasionado, incluyó a Ben en su discurso de aceptación: “Agradezco a mi amigo Ben Affleck”, dijo.

Pero no eran amigos. Dos años después de haber iniciado la relación, a la hora de formalizar, Gwyneth no quiso hacerlo, por lo que el noviazgo llegó a su fin. A pesar de ello, todo indica que quedaron en buenos términos; incluso, años más tarde, Paltrow habló al respecto en el programa The Howard Stern Show:

“Creo que hay algunos novios con los que estás tratando de sanar ciertos asuntos de tu niñez, y él fue una gran lección en ese sentido”, respondió cuando Howard Stern la cuestionó por no haberse casado con Affleck.

Foto: Getty.

Ambos siguieron su vida, Paltrow se casó con Chris Martin, vocalista de Coldplay, mientras que Ben Affleck, después de divorciarse con Jennifer Gardner, regresó 20 años después con Jennifer Lopez, con quien contrajo matrimonio recientemente. Al respecto, le preguntaron a Gwyneth cómo se sentía con la noticia, por lo que ella respondió:

“Me parece muy romántico, estoy muy feliz por ellos dos”.





Jennifer Lopez y Marc Anthony.

Foto: Getty.

Otra ex pareja que se lleva las palmas de oro a la madurez son Jennifer Lopez y Marc Anthony. Ambos se conocieron a finales de los años 90, cuando ambos gozaban de éxito mundial por su música. Marc Anthony le pidió a Jlo que apareciera en su videoclip ‘No me conoces’, a lo cual ella accedió con la condición de que grabaran juntos una canción. Fue entonces que en 1999 ambos grabaron el tema musical ‘No me ames’, el cual encendió la chispa entre ellos. No obstante, en este tiempo Lopez tenía una relación con Ben Affleck, por lo que Marc Anthony pasó a ser sólo un amigo…de momento.

Fue hasta que en 2004, Jennifer y Affleck habían terminado su compromiso, y ella se encontraba produciendo el tema de ‘¿Bailamos?’, película en donde fue también protagonista junto a Richard Gere. Para el soundtrack del filme le pidió ayuda a su amigo Marc Anthony, quien gustoso aceptó. Durante este tiempo de convivencia fue que ambos se enamoraron y, ahora sí, comenzaron una relación que poco tiempo después (2004) se convirtió en boda.

Un año después, 2005, la pareja recibió la llegada de los mellizos Emme y Max, quienes se convirtieron en los primogénitos y únicos hijos de Jennifer Lopez, mientras que Marc Anthony ya tenía dos hijos producto de su relación anterior.

Foto: Getty.

Tras siete años, la pareja anunció su separación y posteriormente, su divorcio. No obstante, quedaron en buenos términos y actualmente siguen siendo grandes amigos.

Incluso, después de haberse separado, ambos aparecieron juntos en el reality show ‘¡Q’ viva! The Chosen’, en el cual buscaban talento latino para impulsar a nivel internacional. Durante los episodios pudimos ver que la relación que llevan es de cariño, apoyo y respeto mutuo.

Foto: Getty.

Andrew Garfield y Emma Stone.

Foto: Getty.

Dicen que las películas de Spiderman tiene cierta magia en el aire, pues todos sus protagonistas y co protagonistas han terminado siendo pareja. Tal es el caso de Tobey McGuire y Kristen Dunst, Tom Holland y Zendaya, así como Andrew Garfield y Emma Stone. Estos últimos se conocieron gracias a la historia del Hombre Araña, y el romance surgió entre ellos.

Unas fotografías de ellos tomados de la mano y besándose en Nueva York era la confirmación que la prensa y los fans estaban esperando. De esta forma, ambos se convirtieron en una de las parejas más asediadas de Hollywood en 2012.

Foto: Getty.

El constante acoso de los paparazzis no era algo que disfrutaran Stone y Garfield, pero al ver que no era algo que iba a parar, decidieron hacer letreros para apoyar a instituciones benéficas. De tal forma que cuando los paparazzis los fotografiaban en su vida diaria, sacaban un letrero que decía:

“Nosotros no necesitamos este tipo de atención, pero las siguientes instituciones magníficas sí la necesitan. Donen a ellas…” y el nombre de las instituciones.

Foto: Getty.

Durante el tiempo que duró el noviazgo, se pudo ver a la pareja llegando juntos a las alfombras rojas y posando para las cámaras, sin embargo, la última aparición de la que se tiene registro fue su llegada a la MET Gala en mayo de 2014, sin embargo, tiempo después se dejó de verlos juntos.

En abril de 2015, US Weekly confirmó la separación a través de una fuente cercana al actor, quien aseguró que Garfield había tenido “unos meses difíciles”. A pesar de haberles preguntado directamente a los actores sobre el estatus de su relación y el motivo de su ruptura, ninguno habló del tema, por lo cual todo quedó en especulaciones.

No obstante, en 2017 Emma Stone ganó su primer Óscar como Mejor Actriz por su papel protagónico en La la land. Durante su discurso de aceptación, las cámaras enfocaron por un momento a Andrew Garfield, y su mirada lo decía todo….



Aislinn Derbéz y Mauricio Ochmann.

Foto: Getty.

La primogénita del actor Eugenio Derbez, Aislinn Derbez, y Mauricio Ochmann se conocieron cuando grabaron la película ‘A la mala’, donde ambos fueron protagonistas. En entrevistas posteriores, Aislinn confesó que no quería que Mauricio entrara como actor protagónico, pues ella había recomendado a un amigo cercano. No obstante, Ochmann se quedó con el papel, por lo que no le quedó de otra a Aislinn que ser profesional y trabajar en conjunto con Mauricio.

En el programa de radio El Show de Piolín, Aislinn contó que durante la grabación de la película, ella se dio cuenta de que su protagonista era una persona sensible y sencilla, lo que despertó su interés por conocerlo más.

Tiempo después del estreno de ‘A la mala’, los dos actores comenzaron a salir, formalizando una relación que terminó en boda.

Foto: Getty.

Después, Aislinn y Mauricio recibieron la llegada de Kailani Ochmann Derbez, la primogénita del matrimonio, quien incluso los acompañó a Marruecos cuando la familia entera viajó para grabar el reality show ‘De viaje con los Derbez’, donde pudimos conocer un poco más de su intimidad como pareja y la forma de congeniar con la familia de su padre y sus hermanos.

Desafortunadamente, después la relación llegó a su fin, sin embargo ambos han hablado abiertamente de la ruptura, Aislinn en su podcast ‘La magia del caos’ y Mauricio en la entrevista que le realizó Yordi Rosado, en donde se expresó de la mamá de su hija con mucho cariño y respeto.

A pesar de que ambos rehicieron sus vidas y se dieron una nueva oportunidad en el amor, los dos se siguen llevando muy bien y comparten la custodia de Kailani, a quien recientemente llevaron a Disneylandia en familia.