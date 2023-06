5 increíbles secretos de Sex and the City que toda fan de la serie y sus protagonistas debe conocer

Sex and the City estrenó su primer episodio un 6 de junio de 1988 y desde ese momento, se convirtió en una de las series más populares y queridas, tanto así que hoy en día, su secuela, And Just Like That, también es todo un éxito. Si tú como nosotras, amabas la amistad de estas cuatro mujeres, te encantará conocer algunos increíbles secretos de esta icónica producción.

1. Toda la ropa, zapatos, joyas y demás accesorios que usaban los personajes de la serie, iban desde 1 dólar hasta los 20 mil dólares. Las protagonistas podían elegir cualquier artículo, siempre y cuando tuviera congruencia con su personaje. Patricia Field, diseñadora de vestuario, encontraba constantemente piezas de segunda mano, que no superaban los 10 dólares y que se convirtieron en piezas memorables dentro de la historia.

2. En el contrato de Sarah Jessica Parker había una cláusula “anti desnudez”, por eso nunca viste a la actriz sin ropa en ninguna escena. En las escenas de cama, ella siempre llevaba brassiere.

3. Kim Cattrall y Sarah Jessica Parker, abandonaron el proyecto después del episodio piloto. Ambas actrices comentaron no estar convencidas del todo con la historia ni con sus personajes. Finalmente, regresaron y lo demás, es historia.

4. Sarah Jessica Parker se quedó con el 70% de la ropa de su personaje, Carrie Bradshaw, cuando las grabaciones terminaron. “Me quedé con todo lo que no viniera directamente del diseñador o fuera rentado. Sí, lo tengo archivado. Tengo literalmente todo”, comentó.

5. Puedes visitar el departamento de Carrie en la vida real. La propiedad se encuentra en una dirección diferente a la que se menciona en la serie. En la historia, está ubicado en el Upper East Side, en la calle 73; la realidad es que se encuentra sobre Perry Street en West Village.