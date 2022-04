5 mujeres periodistas y activistas que luchan contra los feminicidios en México

De acuerdo con información de la ONU y la Unión Europea, en México de 10 a 11 mujeres son asesinadas cada 24 horas por violencia de género.

El feminicidio es la manifestación más extrema de violencia contra la mujer, y desafortunadamente es solo la punta del iceberg, en una problemática social en la que el 66% de las mujeres ha sufrido algún tipo de violencia: económica, verbal, psicológica, sexual o de discriminación, entre muchas otras.

Periodistas y activistas se han encargado de dar visibilidad a la grabe problemática que enfrentan día con día millones de mujeres en nuestro país.

Y es que durante la pandemia, los crímenes de odio contra la mujer se intensificaron a cifras alarmantes, pues durante el 2020 se registraron las cifras más altas de feminicidios.

De acuerdo con los datos del Gobierno, desde enero hasta octubre del 2020 hubo 2.384 feminicidios. Pero es mucho más alta la cifra registrada por asociaciones civiles.

El Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF) denunciaba hasta 2.532 víctimas en agosto de 2020.

Estas son algunas de las periodistas y activistas que han investigado y denunciado los feminicidios en México.

Es una periodista y activista mexicana por la defensa de los derechos humanos, que desde el 2016 denuncia e investiga asesinatos de mujeres, bajo el seudónimo de Frida Guerrera.

La periodista adquirió este sobrenombre, que para ella es un grito de guerra, cuando comenzó a trabajar en Radio AMLO.

“Me pidieron que empezara a utilizar un seudónimo. Entonces yo me puse Frida, por Frida Kahlo”.

Verónica nació en Jalisco, pero en 2006 se desplazó a Oaxaca, dejando atrás su profesión como terapeuta una relación tóxica y violenta. A partir de entonces comenzaría su lucha contra la violencia género y los feminicidios.

“Ahora algunos medios cubren los feminicidios, pero hasta hace bien poquito solo tenían espacio en los periódicos amarillistas. Todas me duelen, pero las niñas me rompen”.

Su lucha, ha causado que ella misma haya sido víctima de la violencia de género, ha recibido amenazas de muerte, su gato fue torturado y degollado, y en tres ocasiones ha sido levantada y torturada.

Es una académica, antropóloga e investigadora mexicana, representante del feminismo latinoamericano. Usó por primera vez en español el término “feminicidio” para referirse al asesinato de una mujer por razones de género.

Desde 1996, la antropóloga mexicana planteó que esos crímenes que aún se consideraban extraños y que se cometían únicamente contra niñas y mujeres, fueran analizados como lo describía el término en inglés: femicide.

Actualmente, Marcela líder el movimiento feminista en México y Latinoamérica, y ha levantado la voz a favor de las mujeres y familias que han sido víctimas de la violencia de género y los feminicidios.

Además de su carrera como actriz, Cecilia se ha convertido en vocera de la iniciativa Spotligth, impulsada por la ONU para frenar la violencia contra las mujeres en el país.

En América Latina la iniciativa se concentra en la eliminación de la manifestación más extrema de la violencia, el femicidio, y será implementada en cinco países: Argentina, El Salvador, Guatemala, Honduras y México.

Es una periodista y activista mexicana de los derechos humanos, que logró la primera sentencia por tráfico sexual de niños y pornografía infantil en México y Latinoamérica.

Sin embargo, el descubrimiento de la red infantil que involucraba a importantes políticos y empresarios mexicanos, la llevaron a vivir una tortura.

La periodista fue secuestrada y torturada, y las amenazas de muerte la llevaron al exilio en España, desde donde ha seguido luchando por denunciar otras redes de pornografía y violencia infantil, además de denunciar la violencia de género y pronunciarse contra el feminicidio.

Recientemente se pronunció a través de sus redes sociales sobre el caso de Debanhi Escobar, la joven que fue encontrada muerta en una cisterna en Nuevo León.

“Que los poderosos no logren ocultar la verdad, que la indignación tome las calles de México, nosotras te pensamos, a ti y a todas las mujeres que han temido por su vida en las calles de #NuevoLeón #MéxicoFeminicida Que tu alma descanse, nosotras no nos detendremos”.

Es la directora y fundadora de Justicia para Nuestras Hijas, una institución que busca apoyar y ayudar a víctimas de la violencia de género, desapariciones y feminicidios.

Su hambre de lucha nació cuando su propia hija, Paloma, desapareció y días después fue encontrada muerta:

Norma asegura que en su lucha como activista de los derechos de las mujeres, se ha encontrado con un sin fin de dificultades, pues asegura que por su educación y condición de mujer, muchas veces ha sido ignorada por las autoridades.

“Me he topado con humillaciones no sólo de hombres, también de mujeres. Humillaciones porque conocía mis derechos, porque apenas sabía leer y escribir.

Me fui abriendo paso, después, estudié mi secundaria abierta, después la preparatoria, después licenciatura. Hubo muchas personas que me tendieron la mano, también fui apoyada por hombres y mujeres.

Tengo que reconocer que soy defensora de derechos humanos, no he cambiado yo, el cambio es para luchar por un mundo de igualdad, pero no ha sido fácil”, explicó.