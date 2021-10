50 años de ser Jennifer Aniston

Puede que la historia de Jennifer Aniston haya recibido muchas malas interpretaciones: divorciarse de Brad Pitt, no tener hijos y vivir una segunda ruptura con Justin Theroux han sido asuntos que la prensa del corazón ha resaltado más que sus aportes a las nuevas reglas del feminismo, la ecología e, incluso, que su trabajo en cine y televisión. Lo cierto es que Jen, como la llaman sus amigos, no es víctima de las circunstancias. En repetidas ocasiones ha expresado que nadie necesita tenerle compasión por estar soltera o por no ser madre, y que se encuentra ciento por ciento segura de sus elecciones de vida. Con un cuerpo que parece no conocer el paso del tiempo, una carrera exitosa y constante, un buen humor a prueba de todo y una melena cuya fuente de belleza es un misterio, la actriz sopla 50 velitas este 11 de febrero rodeada de las personas que ha decidido. ¿Qué más prueba de felicidad se requiere que este modelo de libertad? Sin duda, un ejemplo a seguir a cualquier edad. Por eso recordemos lo que Jennifer Aniston ha legado a la cultura pop en sus cinco décadas.

Puede con el drama… pero prefiere las risas

Aunque el primer rol que viene a la mente al pensar en ella es el de Rachel Green en la serie Friends, que fue mítico y querido por todo el mundo, Aniston tiene un historial de películas variadas. Su más reciente proyecto es la cinta Dumplin’, una comedia sobre una antigua reina de concursos de belleza que resalta lo anticuadas que son estas competencias. El equipo de trabajo del filme se encuentra compuesto, casi en su totalidad, por mujeres, un hecho importante luego del movimiento #metoo, al cual Jennifer ha apoyado, aunque aclaró jamás haber sufrido abusos.

“He sido tratada peor verbalmente y a nivel energético por algunas mujeres de la industria”, declaró en entrevista con una revista femenina.

Detractora del bótox

Se burlaban de ella en la primaria porque era regordeta y de facciones no tradicionales, pero si bien ha tenido algunos retoques (como su nariz, que cambió ligeramente al empezar la serie Friends) y ha probado el bótox, prefirió decir “no más” al bisturí y convenció a su amiga y excompañera de trabajo Courteney Cox de dejar los rellenos para no arruinar su rostro. En 2016 fue elegida la mujer más bella del mundo, según la revista People.

Eco-Jen

Cuando todavía no era tendencia en Hollywood, la actriz acaparó decenas de titulares en 2009 por gastar 15 millones de dólares en remodelar su casa, al instalar paneles solares y un sistema de recolección de agua para hacerla ecoamigable. También aseguró que se bañaba en menos de tres minutos con el objetivo de ahorrar agua, y, aunque es amante de todos los animales, sus amores más grandes son sus cuatro perros, de los cuales comparte la custodia con su exesposo Justin, y es que asegura que son como sus hijos.

La maternidad no te hace mujer

Luego de los rumores de que su matrimonio con Brad Pitt fracasó a causa de su negativa a tener hijos y de que ansiaba tener bebés cuando estaba casada con Theroux, Jen decidió poner fin a las suposiciones.

“Si soy una especie de símbolo para la gente, es porque soy un ejemplo de cómo la sociedad ve a las madres, hijas, hermanas, esposas, amigas y colegas. El escrutinio que viven las mujeres es absurdo y perturbador”, escribió en una carta abierta para el sitio The Huffington Post.

“Estamos completas con o sin pareja, con o sin hijos. Cuando se trata de nuestro cuerpo, nosotras podemos decidir lo que consideramos hermoso”.

Así se convirtió en el ídolo de todas aquellas féminas que, como ella, se han visto cuestionadas sobre la maternidad.

No ha caído en las redes

Carece de una cuenta pública, pero admite que ha dedicado un buen rato viendo Instagram en secreto para luego darse cuenta de cómo ha perdido el tiempo.

“He estado con personas que pasan horas decidiendo lo que van a publicar”, declaró.

“Estamos creando activamente una plataforma para decirle a alguien ‘me gustas’ o ‘no me gustas’, y me parece una fórmula poco saludable para nuestros adolescentes inseguros”.

Para alejarse del narcisismo, de la falta de conexión verdadera en un medio tan complicado y para evitar perder su tiempo de manera innecesaria, la rubia opta por mantenerse fuera de línea.

«Soy una mujer de hábitos. No arreglo lo que no está roto y no me importa lo que la gente piense».

¡Viva la fiesta!

A la actriz le encanta festejar su cumpleaños en la playa, en especial en Los Cabos, Baja California (México), uno de sus lugares favoritos en el mundo.

Los placeres que se permite al romper la dieta son el guacamole y las margaritas, aunque sin azúcar, ya que no le gustan los tragos dulces. Tequila blanco con limón en las rocas y un poco de Cointreau es su receta estrella, la cual prepara cuando tiene invitados en casa.

Honesta consigo misma

Asegura que no puede responder a la pregunta: “¿Cómo te ves en cinco años?”, porque no sabe qué le deparará el destino; sin embargo, hace un análisis de vida cada siete años para redirigir su rumbo. Dice que, quizá, se retire y se mude a Suiza, que tal vez actúe hasta la vejez o que acepte un reboot de Friends. Todo es posible para quien, a los 50 años, está en el mejor momento de su historia.

SUS SECRETOS PARA VERSE ESPECTACULAR A LOS 50

Su dieta

Nunca ha negado los sacrificios que hace en la cocina para mantener su figura, y, según explicó a la revista Well + Good, éste es su menú diario:

• Una taza de agua caliente con limón para empezar el día.

• Smoothie con plátanos, moras, cerezas, cacao y polvo de maca, o, bien, una mezcla de verduras en el desayuno. Agrega péptidos de colágeno para fortificar su sistema.

• Pan tostado con huevos pochados y aguacate, o cereal con leche de almendras y plátanos.

• Para el almuerzo dice que sus platillos son básicos: consume sus verduras predilectas y alguna forma de proteína, como pollo o pescado, una fórmula que repite para la cena.

• Su snack favorito es una manzana.

Box

Jennifer se siente fantástica desde que empezó a practicar esta disciplina hace un par de años. Su entrenador Leyon Azubuike publicó una foto en Instagram de su esmero, alabando la energía y los progresos de la actriz.

Yoga

Tiene alrededor de 15 años en esta especialidad y confiesa que ella misma se sorprendió con los resultados de su esfuerzo, notó que sus brazos estaban marcados, pero, sobre todo, de que se sentía más fuerte a nivel interior.

«La risa es uno de los mejores modos de mantenerte joven».

