8 mujeres nos revelan su mayor batalla

Le preguntamos a 8 mujeres qué significa para ellas ser mujer, cuál ha sido su mayor batalla y qué consejo le darían a otras mujeres y este fue el resultado.

Por: Alejandra Morón Instagram: @moronitas

Dos actrices, una cantante, una chef, una empresaria, una pintora, una productora de televisión y una atleta nos dicen lo que significa para ellas ser mujer, su mayor batalla, el super poder que tienen y el consejo que le dan a otras mujeres.

Todas ella hablan sobre la importancia de ser mujer en el Día Internacional de la Mujer. Esto fue lo que nos dijeron:

Paulina Abascal – Chef

Es chef repostera, considerada una de las diez más importantes de México. Ha obtenido múltiples reconocimientos, entre los que se encuentran el Barbie Award por su trayectoria como una de las mujeres empresarias más importantes de México, y el premio a la Excelencia Universal. Además, cuenta con la Medalla de Oro de la Academia Culinaria de Francia, asociación de la cual es miembro desde 2004.

¿Qué significa para ti ser mujer?

Ser mujer es la mayor alegría del mundo, porque la mujer puede procrear, puede ser pilar de una familia, tiene la capacidad de hacer muchísimas cosas a la vez, entonces realmente ser mujer es increíble.

¿Cuál es tu superpoder y cómo lo usas?

Mi superpoder es estar en muchas cosas a la vez. Estar en una llamada, estar atendiendo a mis hijos, estar cocinando. Eso y la parte de ser la más cariñosa, la más femenina, siempre tener limpia mi casa eso le da mucho poder a mi hogar.

¿Cuál ha sido tu mayor batalla siendo mujer?

Mi mayor batalla creo que ha sido el que la gente, sobre todo los hombres, piensen que no tenemos la capacidad de no hacer las cosas, eso me pasó muchísimo en mi carrera de chef, de que pensaban que por ser mujer y ser chaparra y ser delgadita no iba a poder hacer x o y trabajo. Increíblemente les demostré que sí. Esa es la batalla más fuerte a la que me he enfrentado como mujer.

El mejor consejo que le puedas dar a otra mujer

Siempre que se guíen por su instinto femenino y que nunca pierdan su feminidad porque eso es un superpoder.

Giselle González – Productora de televisión

Es productora de televisión ha realizado melodramas como «Imperio de Mentiras» , «Cuna de Lobos» y «Yo no creo en los hombres», entre otras grandes producciones de Televisa.

¿Qué significa para ti ser mujer?

Significa un reto, una lucha constante por la igualdad. Ser mujer significa la capacidad de lograr lo que uno se propone a pesar de no tener. Una mujer es la que lucha para no ser maltratada, discriminada, humillada, violada, pero también una mujer significa fuerza. Una mujer para mí es el ser más divino del mundo.

¿Cuál es tu superpoder y cómo lo usas?

Más que superpoder yo creo en mi tenacidad, mi tenacidad es una fuerza que me levanta de mis derrotas y me hace seguir luchando por lo que quiero y lo que creo. Me hace seguir en la lucha por la igualdad de oportunidades, por demostrar que sabemos y podemos hacer todo lo que proponemos, y aunque se nos cierren las puertas siempre sabremos cómo abrirlas nuevamente.

El mejor consejo que le puedas dar a otra mujer

Nunca permitir ser humilladas, que jamás permitamos una discriminación, jamás permitir que nos sobajen, pero sobre todo el consejo que yo daría es que nosotras mismas nos demos cuenta de lo que somos y que no nos permitamos a nosotras mismas hacernos caer ante nada y ante nadie.

Alejandra Rios – empresaria

Es la CEO de Ambrosía, posición que asumió en 2019 con la meta de posicionar la marca de sus diferentes unidades de negocio: Ambrosía, Ambrosía Centro Culinario, BOK Ludoteca dentro de las principales del país. Antes de entrar a Ambrosía, cursó un MBA en la Escuela de Negocios de la Universidad de Harvard (HBS). Previamente, en Alsea fue Gerente ​Senior de Planeación Financiera para Operaciones Internacionales y M&A y analista financiera en ADR – Lazrd, banco de inversión boutique en CDMX. Además, se une al ‘tanque de los tiburones’ del programa Shark Tank México.

¿Qué significa para ti ser mujer?

¡Es un orgullo ser mujer! Me siento me siento muy afortunada de vivir en esta época, en donde no sólo puedo ver y disfrutar lo que muchas mujeres lograron a través de su empeño y trabajo, mujeres fregonas que han venido antes que yo y que inspiran a las mujeres más jóvenes a seguir sus pasos, para cumplir sueños y metas.

¿Cuál es tu superpoder y cómo lo usas?

Mi superpoder es la empatía, creo que ha sido algo que me ha permitido llegar a cumplir muchos de mis objetivos como CEO de Ambrosía. El saber escuchar, entender sus problemas y emociones ha sido la pauta para construir mejores cosas. Me parece que es fundamental. Siempre busco ser abierta y tener una perspectiva buena de las situaciones. Es algo que me ha permitido acércame a las personas y a mis colaboradores.

¿Cuál ha sido tu mayor batalla siendo mujer?

Trabajar en un mundo de hombres, es una batalla diaria. Sobrellevar actitudes machistas también me ha impulsado a demostrar que mis talentos y mis habilidades me hacen valiosa. Mi trabajo ha probado que soy capaz de salir avante en cualquier empresa en la que esté trabajando.

El mejor consejo que le puedas dar a otra mujer

No tengas miedo a ser tu misma, ser auténtica te abre un mundo de posibilidades. Si tu carácter es fuerte, no importa, no pidas, perdón ni permiso.

Daniela Aedo -actriz y cantante

A sus 26 años de edad, ha realizado diversos trabajos en televisión entre los que destacan «Carita de ángel», «¡Vivan los niños!» y «Mi pecado», entre otros. Además, su pasión por la música la han llevado a lanzar ocho discos, el último de ellos titulado «Tierra de coyotes».

¿Qué significa para ti ser mujer?

Para mi ser mujer es, además de las cosas que me corresponden como ser humano que es trabajar mucho y seguir adelante, creo que el paso extra como mujer es buscar la belleza en todo y hacer de todo algo más bello. Porque sí, belleza y mujer van de la mano pero no creo que tengan nada que ver con algo físico, sino cómo vemos al mundo. Creo que la mujer tiene la capacidad de hacer el mundo más bello en todos los sentidos. Hay grandes mujeres artistas, arquitectas, pintoras, diseñadoras que poco a poco están empezando a poner su valioso conocimiento y cada mundo y cada vez hay más. Hacer un mundo más amable, un mundo más inclusivo, y creo que eso tiene mucho que ver con la integración de la mujer en el mundo laboral.

¿Cuál es tu superpoder y cómo lo usas?

Mi superpoder es la música, lo descubrí en mi adolescencia y en ese poder de música vienen distintas cosas. Lo primero es que, además de mi perspectiva como mujer siempre he observado mucho las cosas, aunque parezcan muy pequeñas, muy cotidianas para poder hacer canciones. Y creo que mi poder esta en escribir de ciertas formas cosas que muchas otras mujeres piensan. Y yo sé que son ellas las que escuchan mis historias, mi perspectivas y mi poder está en que yo pude poner algo que a ellas les estaba preocupando, les estresaba, les inquietaba y cuando escucharon una canción mía, encontraron algo que les gustaba.

¿Cuál ha sido tu mayor batalla siendo mujer?

Mi batalla siendo mujer, tengo que hablar desde el privilegio, porque yo nací en un ambiente con educación, muy cuidado, fui a una buena escuela. Entonces, muchas de las cosas que de género como pobreza, falta de educación, no me afectaron a mí, me considero muy afortunada. Pero el machismo con el que me he encontrado ha sido el que te inculcan desde chica. Nunca se me va a olvidar, en segundo de primaria, estábamos platicando los compañeritos, y estábamos hablando de Lorena Ochoa, de que era medallista, es mexicana y la número 1 y mi compañero dijo «pero no importa, es mujer». O sea como si el deporte de hombres importara, me afecto hasta la fecha, como que desde entonces me volví muy receptiva a que por ser mujer era menos importante, que por ser mujer tenía que esforzarme el doble, y puede que sea cierto, pero definitivamente es un impedimento mental cuando entras y ya te sientes derrotado. Así que mi lucha particular ha sido el eliminar ese machismo internalizado que me dice a mí misma que no puedo. Y bueno, como mujer trabajadora, en distintas relaciones amorosas que he tenido, me han tocado –no es el caso ahora– hombres muy inseguros que en lugar de celebrar o festejar conmigo mis logros, pues me querían hacer menos, siempre se echaban al piso. Y eso me parece una conducta sexista porque yo no veo a las mujeres así, aunque quizás sí existan, pero al menos yo no era así con mis chavos, al contrario siempre les decía «tú puedes» «para arriba». Pero yo haciendo cosas, ellos eran de «no pero tú no puedes, tú no vayas, tu no sé qué» y pues, eso.

El mejor consejo que le puedas dar a otra mujer

Mi consejo de mujer a mujer, tú eres suficiente. Vivimos en una cultura donde sigue habiendo estereotipos, aunque ahora son distintos. Y mientras tú sigas queriendo un ideal perfecto, no vamos a ser felices. Tú eres suficiente, repítetelo, suelta la culpa, del pasado, de las cosas que no te gustaron, de las que no fueron tu culpa y de las cosa que sientes que sí, lo importante es que ya lo aprendiste, ya te hiciste consciente de lo que quieres y de lo que no. Pero repítete frente al espejo todos los días Tú eres suficiente.

Mariana Pulido – Artista Visual e Ilustradora

Es egresada de la carrera de Diseño Gráfico en La Universidad Anáhuac México Sur, donde se graduó con Mención Honorífica en el 2011. Sus cuadros han sido expuestos en el MUTEM de la Ciudad de México, en la Galería DLonngi Art, en Terminal Juárez, en la Galería Soph Art Mx, en el Centro Cultural de la Diversidad en Tetetlán y en Bernardini Art Gallery.

¿Qué significa para ti ser mujer?

Mujer para mí es sinónimo de Crear. Con toda nuestra fortaleza podemos explorar quiénes somos y reinventarnos. Tenemos una gran capacidad creativa. Creamos nuestras oportunidades y damos pasos firmes para luchar por nuestras convicciones.

¿Cuál es tu súper poder y cómo lo usas?

Mi súper poder es saber lo que quiero. Aunque la vida siempre cambia, creo que es muy importante tener definido lo que deseas y lo que realmente tiene valor para ti. Esto me ha ayudado a tomar mejores decisiones, a evolucionar en el camino y a ponerme como prioridad sin pisar a los demás.

¿Cuál ha sido tu mayor batalla siendo mujer?

Ser tomada en cuenta como persona y no como objeto. El hacer valer mi opinión.

Necesitamos educar para que, desde que somos muy pequeños, veamos como una necesidad básica la igualdad y principalmente el consentimiento (en todos los sentidos).

El mejor consejo que le puedas dar a otra mujer

Que solo ella puede decidir lo que vale, que tiene una gran fuerza interior y que las comparaciones solo nos nublan, porque todas tenemos una voz que nos hace únicas.

Lía Ferré – actriz y arquitecta

En su faceta como actriz, ha participado en telenovelas como Médicos, línea de vida, Por Amar Sin Ley, Triste Desnudo, Los Rey, A corazón abierto, entre muchas otras. Ha sido conductora de televisión en E! Entertainment con el programa Mi mitad más hot; además ha participado en coberturas para los premios Oscar, el Super Bowl y los Juegos Olímpicos. Le gustan los deportes, en especial el box.

¿Qué significa para ti ser mujer?

Es el poder máximo de creación, somos capaces de dar vida, de emprender, de amar, entregarlo todo de construir y de reconstruirnos y reinventarnos cuantas veces sea necesario.

¿Cuál es tu súper poder y cómo lo usas?

Ayudar a Sanar.

¿Cuál ha sido tu mayor batalla siendo mujer?

Que las personas entiendan que la belleza y la inteligencia no están peleadas.

¿Cuál ha sido tu mayor inseguridad y cómo la superaste?

Creer que tenía que ser perfecta para ser aceptada. Entendí que la única aprobación que debo de buscar es la mía, todos los demás están de paso en mi vida.

El mejor consejo que le puedas dar a otra mujer

Si te hace feliz ese es el lugar, si no lo hace busca hasta que tu corazón esté tranquilo.

Majo Cornejo – Cantante

Comenzó como corista de Juan Gabriel en la celebración de 40 años de trayectoria, y desde entonces ha recorrido muchos caminos. Fue parte del Cirque du Soleil, en el espectáculo Luzia y hoy se destaca como la cantante principal de la Sonora Dinamita.

¿Qué significa para ti ser mujer?

Para mí el significado de ser mujer es sinónimo de fortaleza, vida, amor, paciencia, valentía y trabajo. Es decisión, de ser luz y de dar luz, de ser vida y de dar vida. De vencer prejuicios y evolucionar por nosotras y por los demás, sabiendo que lo podemos todo.

¿Cuál es tu súper poder y cómo lo usas?

En el momento que comencé a cantar, entendí que a través de la música podía conectar y tocar emociones en los demás. Fue ahí donde descubrí este super poder como mujer y como artista.

La música y las artes me dieron la conciencia de no quedarme callada y de darle voz a aquellas y aquellos que no pueden o que no quieren hablar.

¿Cuál ha sido tu mayor batalla siendo mujer?

El haber crecido en una casa con tres mujeres super trabajadoras, me dio expectativas muy definidas de que era lo que quería como mujer en todos los aspectos. Me llevo a luchar por lo que sueño incansablemente pero también, a darme cuenta de lo complicado que es estar en un mundo tan machista. Como persona y artista me hizo ser consciente y me ayudo a entender que el ser vulnerable en realidad es fuerza y no debilidad.

El mejor consejo que le puedas dar a otra mujer

Yo no podría darle consejos a nadie, pero sí puedo transmitir algo seria la importancia que tiene la empatía entre las mujeres.

El arte como la vida es para compartir y no para competir, si la competencia sucede que sea solo con nosotras mismas. Luchemos, esforcémonos y seamos valientes porque las mujeres LO PODEMOS TODO.

Andrea Arochi – Atleta

Es una deportista de crossfit y padel. Ha practicado tenis desde muy pequeña y no lo ha dejado. Tuvo una medalla de bronce en CONADEIP por su universidad, y logrando posicionarse en 3er lugar nacional a sus 18 años. Hoy es embajadora de Decathlon Mexico.

¿Para ti que es ser mujer?

Es fortaleza interna, una lucha constante de encontrar tu valor como mujer con la mentalidad y determinación de lograr aquello en lo que crees.

¿Cuál es tu superpoder y como lo usas?

Mi superdpoder es la energía positiva, y la uso para tirar hacia adelante a pesar de las circunstancias adversas y poder transmitirlo a las personas.

¿Cuál ha sido tu mayor batalla como mujer?

Lidiar con los estándares de belleza en los medios de comunicación deportivos, donde se debe cumplir con requisitos físicos y actitudes que sean atractivas para el público masculino dejando a un lado tu experiencia, talento y conocimiento.

¿Qué consejo le darías a otra mujer?

Que crean que lo van a lograr, que el fuego interno sea tan fuerte que nadie pueda apagarlo. Que siembren dentro de sí mismas el poder de la confianza y disciplina; lógralo.

