9 frases inolvidables por las que amamos a Mafalda

Dibujada por vez primera hace 59, Mafalda, una niña de 6 años, a través de su mirada curiosa, reflexiones inteligentes y un gran sentido de la justicia, nos compartió frases innolvidables, ingeniosas, profundas y reflexivas.

Creada por el dibujante argentino Joaquín Salvador Lavado Tejón, más conocido como Quino. La primera aparición de Mafalda fue el 29 de septiembre de 1964 en la revista Primera Plana, y se publicó hasta el 25 de junio de 1973.

Mafalda es definida por su personalidad única, que combina la curiosidad de un niño con la inteligencia y el sentido crítico de un adulto. Es una niña que no se conforma con las cosas tal y como están, y siempre está buscando formas de mejorar el mundo.

Por eso la amamos, las frases de Mafalda nos hacen pensar sobre el mundo que nos rodea y nos recuerdan que siempre hay algo que podemos hacer para mejorarlo.

La sabiduría de Mafalda

1. El problema es que hay más gente interesada que gente interesante

Esta frase puede interpretarse de varias maneras. Una interpretación es que hay muchas personas que están interesadas en obtener algo de los demás, pero no son interesantes en sí mismas.

En cualquier caso, las personas interesantes son aquellas que tienen algo que ofrecer a los demás, ya sea su personalidad, sus habilidades o sus conocimientos. Son personas que son capaces de conectar con los demás y crear relaciones significativas.

2. La vida es linda, lo malo es que muchos confunden linda con fácil

Esto nos sugiere que la vida es hermosa, pero también puede ser desafiante. El problema es que muchas personas creen que la vida es fácil, y cuando se enfrentan a los desafíos, se sienten decepcionadas o frustradas.

3. Lo ideal sería tener el corazón en la cabeza y el cerebro en el pecho. Así pensaríamos con amor y amaríamos con sabiduría

Se trata de una metáfora que sugiere que es importante encontrar un equilibrio. Si sólo seguimos nuestro corazón, podemos tomar decisiones impulsivas que no son en nuestro mejor interés. Si solo seguimos nuestra cabeza, podemos perdernos la belleza y la magia de la vida.

4. ¡Paren el mundo, que me quiero bajar!

Una expresiónde frustración o agotamiento. Puede ser usada cuando nos sentimos abrumados por la vida, cuando estamos cansados de las mismas rutinas o cuando simplemente queremos un respiro.

5. ¿Y no será que en este mundo haya cada vez más gente y menos personas?

Sin duda, esta frase es una reflexión sobre la naturaleza humana. Sugiere que, a medida que la población mundial crece, también lo hace la cantidad de personas que se preocupan solo por sí mismas y por sus propias necesidades.

La frase nos recuerda que es importante ser compasivos y solidarios con los demás.

6. Como siempre: lo urgente no deja tiempo para lo importante

Reflexión sobre la vida moderna. En el mundo actual, siempre estamos ocupados y estresados. Estamos constantemente tratando de hacer muchas cosas al mismo tiempo, y a menudo nos olvidamos de lo que realmente es importante.

La frase nos recuerda que es importante priorizar nuestras tareas y dedicar tiempo a las cosas que realmente importan, como nuestras relaciones, nuestra salud y nuestro crecimiento personal.

7. No ando despeinada sino que mis cabellos tienen libertad de expresión

¿Cómo no amar a Mafalda con esta lección de identidad, autoconocimiento y sentido del amor propio?

Esta frase es una expresión de individualidad y autoaceptación. Sugiere que no es necesario seguir las normas sociales para ser hermosa o atractiva.

La frase nos recuerda que todos somos únicos, y que debemos estar orgullosos de quienes somos.

8. ¡Sonamos, muchachos! ¡Resulta que si uno no se apura a cambiar el mundo, después es el mundo el que lo cambia a uno!

Reflexión que incluye una llamada a la acción. Sugiere que no debemos esperar a que el mundo cambie, sino que debemos ser nosotros mismos quienes lo cambiemos.

En este diálogo nos recuerda que todos tenemos el poder de hacer del mundo un lugar mejor.

9. ¡Sonríe! Es gratis y alivia el dolor de cabeza

Esta frase es un consejo simple pero efectivo. Sonreír es una forma sencilla de mejorar nuestro estado de ánimo y el de los demás.La frase nos recuerda que la sonrisa es contagios.