A Beyoncé no le importa nada lo que digan de su cuerpo

El físico de Beyoncé ha sido sometido a un escrutinio constante a lo largo de su carrera. En un principio, sus curvas la convirtieron en un nuevo tipo de sex-symbol en una época en la que aún imperaba la estética ‘heroin chic’ que representaba Kate Moss y el sencillo ‘Bootylicious’ de Destiny’s Child popularizó ese término que se utilizaría hasta la saciedad en los años siguientes -en 2004 se añadió incluso al Diccionario de inglés de Oxford– para referirse a su famoso trasero.

Irónicamente, la naturaleza de esa atención cambió radicalmente hace un par de años tras el nacimiento de sus mellizos, debido al peso que ganó a lo largo del embarazo a causa de la preeclampsia que sufrió y que la obligó a guardar reposo absoluto durante el último mes de gestación.

Según declaró en una nueva entrevista a la revista ELLE, ella sí lee los comentarios negativos o crueles acerca de su figura y aunque en ocasiones le afecten porque no deja de ser humana, afortunadamente aprendió que su autoestima no debe depender, ni mucho menos, de la cifra que marca la báscula.

«Si alguien me hubiera dicho hace quince años que mi cuerpo afrontaría tantos cambios y fluctuaciones, y que al final me sentiría más segura de mí misma y más femenina gracias a mis curvas, no le hubiera creído. Pero la madurez y tener niños me enseñó a quererme más allá de mi aspecto físico y asimilar que soy lo suficientemente buena sin importar el momento de mi vida en que me encuentre. Que todo te importe absolutamente nada es el sentimiento más liberador del mundo. También aprendí que la verdadera belleza es algo que no se puede ver. Me gustaría que más gente se centrara en descubrir la belleza en su interior en lugar de criticar a los demás».

https://www.instagram.com/p/B48Jf95n8IU/