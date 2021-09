A JLo le encantaba el anillo de compromiso que le regaló Ben Affleck, ¡hace 19 años!

El impresionante anillo de compromiso que Alex Rodriguez le entregó en septiembre 2019 a Jennifer Lopez, no fue el primero de características tan lujosas —valuado, según People, en más de cinco millones de dólares.

JLo reconoció hace algunos ayeres que le encantó recibir el anillo de compromiso adornado con un diamante rosa que le entregó Ben Affleck cuando le propuso matrimonio en 2002, por muy llamativo que resultara.

El historial del anillo de compromiso que le dio Ben Affleck a JLo hace 19 años

La diva del Bronx ha estado casada en tres ocasiones y comprometida una más: su relación sentimental con Ben Affleck fue de las mediáticas de principios del 2000 y, aunque no acabó en boda, sí duró el tiempo suficiente para que el actor le regalara una joya adornada con un diamante central rosa tras pedirle que se casara con él.

Ese anillo estaba valorado en más de dos millones de dólares, y aunque resultaba cualquier cosa menos discreto, a ella le encantaba: "Ben me había dado un diamante rosa que causó mucho revuelo... bueno, eso no importa. Y no me malinterpretes, a mí me encantó que me lo diera", confesó JLo en una entrevista a Zane Lowe para Apple Music.

Lo cierto es que era lo bastante vistoso como para llamar la atención de una verdadera apasionada y entendida de las piedras preciosas como Barbra Streisand.

"Conocí a Barbra en una fiesta de los Oscar hace años. En aquella época estaba comprometida con Ben Affleck y resulta que a ella le encantan los diamantes, aunque yo no tenía ni idea", reveló.

"Se me acercó porque había oído hablar del anillo y me preguntó si podía verlo y también me estuvo haciendo preguntas al respecto. Lo raro es que después seguimos hablando y me preguntó qué se sentía al ser famosa y cómo lo manejaba", añadió.

¿Veremos un próximo nuevo anillo de compromiso para JLo?

Ben Affleck ya fue captado viendo anillos de compromiso en Tiffany's, y eso levantó varias especulaciones sobre qué tan lejos llegará la reencontrada pareja. Al menos los dos ya derramaron miel, glamour y romance en Venecia.

Además, medios confirman que Jennifer se quedó con el lujoso anillo de 15 quilates que ARod le dio. Y aunque no se habla mucho de este tema, el ex jugador de 45 años ya habló por primera vez desde que terminó su relación con la cantante, agradeciendo "los años que pasaron juntos".