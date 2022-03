A Zuria Vega no le importa si su hijo usa vestidos de princesa

Zuria Vega se ha tomado el papel de madre como una prioridad, sus hijos Lúa y Luka se han convertido en su mayor tesoro y busca darles la mejor de las crianzas junto a su esposo, Alberto Guerra, y eso incluye una educación libre de juicios. A Zuria Vega no le importa s su hijo usa vestidos de princesa.

Durante una entrevista con la revista Cosmopolitan, la actriz habló por primera vez sobre la crianza de sus hijos, y reveló a detalle que busca educarlos sin prejuicios, roles de género ni etiquetas.

A Zuria no le preocupa que sus hijos usen juguetes o ropa diferentes a los que macan los estereotipos:

“En mi casa no existen los roles. Mis hijos ven que mamá y papá trabajan por igual y proveen a la par. Además, si mi hijo quisiera ponerse los vestidos de princesa de su hermana mayor, pues lo hace y está bien.

En mi familia se va a juzgar a un niño de dos años porque use vestido, lo cual, en cualquier otro hogar, puede ser una triste realidad”.

La actriz asegura que quiere que sus hijos se sientan cómodos y en confianza para expresar sus sentimientos y emociones, sin sentirse juzgados o culpables por algo.

“Nos importa formar a nuestros hijos sin miedo ser vulnerables, con acceso a las emociones y los sentimientos. También hacerles saber que se vale expresarse y que no pueden ser juzgado por ello.

Sólo que esto se logra con el ejemplo, pues tú puedes decir lo que sea, pero si en casa no hay equidad, el respeto no es primordial ni las oportunidades son por igual, el mensaje no llegará”.