¿A quién se parece la hija de Irina Shayk y Bradley Cooper?

El actor Bradley Cooper atraviesa un momento dulce tanto en lo profesional como en lo personal. Y es que, a su condición de director revelación de este año en la meca del cine con su ópera prima A Star is Born, la cual coprotagoniza con Lady Gaga y cuyo tema ‘Shallow’ parte como favorito para llevarse el Oscar a la mejor canción original, hay que añadir que el intérprete disfruta de una sólida vida familiar junto a la modelo Irina Shayk y a la por ahora única hija de ambos: la adorable Lea De Seine.

Aunque en los últimos meses no ha dejado de conceder entrevistas ligadas principalmente a su carrera profesional y a las buenas críticas que ha recibido su primera incursión en el mundo de la dirección, el astro de Hollywood ha preferido sincerarse ahora sobre uno de los aspectos más tiernos de su ámbito íntimo en una relajada conversación con la presentadora Oprah Winfrey, quien consiguió extraer de él una interesante confesión sobre las particularidades del carácter que ha venido exhibiendo ya su pequeña.

(Foto: The Grosby Group)

«No puedo creer que vaya a decir esto en público, pero hay momentos en los que me encuentro con ella en su habitación y siento la presencia de mi padre. Y me quedo pensando: ‘¿Papá, estás ahí?’. Hay veces en las que se comporta exactamente igual que él o recrea sus mismos gestos. No sé, creo que he visto demasiadas películas», reveló con cierta timidez en el espacio ‘SuperSoul Conversations from Times Square’.

El progenitor de Bradley Cooper, Charles, falleció en el año 2011 tras una larga enfermedad y, pese al impacto brutal que semejante pérdida tuvo en su vida -como confesó en una entrevista reciente-, el artista se considera ahora ligeramente afortunado de tener aún más presente a su padre a través de las expresiones corporales y, sobre todo, la personalidad que va forjando poco a poco su niña.

«Tener una familia me ha cambiado por completo, mi día a día y mi percepción de las cosas. Nuestra hija… Es increíble, y además con bastante frecuencia veo a mi padre en ella y eso me hace feliz», explicó en la misma entrevista.

Por: Bang Showbiz / Foto: The Grosby Group