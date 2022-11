A sus 50, Gwyneth Paltrow es la reina de las 'selfies' sin maquillaje para demostrar que las arrugas son parte de la vida

La actriz que llegó a las cinco décadas en septiembre asegura que está mejor que nunca. Aunque Gwyneth Paltrow cumplió 50, no da importancia a estar ‘envejeciendo’. “Cuando llegas a la mitad de tu vida, realmente te preguntas muchas cosas, pero no tiene nada que ver con la vanidad o la edad. Es más sobre lo que has conseguido, lo que quieres obtener el resto de tu vida y qué dirección quieres tomar”, explicó la actriz y empresaria.

“Me gusta hacerme mayor. Es bueno poder conocerte a ti misma y sentirte más relajada. Además creo que me veo mejor ahora que cuando tenía 24, me siento muy bien conmigo misma”.

Gwyneth Paltrow, de 50 años, hace declaraciones sobre envejecer

Paltrow es muy activa en redes sociales, y cuando no está haciendo algún activismo o promoviendo productos de su marca Goop, adora subir selfies en las que se aprecia su cutis natural y en perfecto estado. De hecho, la intérprete nunca ha querido abusar de los cosméticos, solo cuando es necesario —opta por presentarse con cara lavada y fresca.

Aunque en los últimos años ha destacado como una auténtica gurú de la vida saludable y en materia de belleza, lo cierto es que Gwyneth Paltrow se ha definido a sí misma como ‘un poco masculina’, o tomboy (en inglés), y ha renegado abiertamente el uso del maquillaje ciando no es estrictamente necesario (vía People).

Es firme creyente de que el maquillaje está estrictamente ligado a sus compromisos profesionales, ya que por lo general prefiere presentarse con la cara lavada, fresca y libre de impurezas.

“Nunca he sido una persona de maquillaje, la verdad. Me encanta no tener que llevarlo. Para mí el maquillaje va únicamente asociado al trabajo. Fui a un colegio solo de niñas y, claro, no llevábamos maquillaje —no teníamos que ponernos guapas para nadie. Incluso en mi adolescencia el maquillaje nunca formaba parte de mi rutina. Y creo que, en parte, por eso soy un poquito masculina. Me encanta la sensación de tener la piel limpia”, dijo a People

Asimismo, la actriz alabó que los estándares de belleza actuales sean más diversos, flexibles e inclusivos, al menos en comparación con los que presidían sus primeros años de trabajo en la industria del cine.

“A nosotras nos enseñaban que las reglas de belleza eran básicamente los de una muñera Barbie. En los tiempos de mi hija, Apple, las cosas han cambiado radicalmente”.