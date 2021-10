A sus 62 años, Melanie Griffith sorprende al posar en ropa interior

La última publicación que Melanie Griffith ha compartido en su perfil de Instagram para promocionar la nueva colección de lencería que creada por dos de sus estilistas favoritas, Jamie Mizrahi y Simone Harouche, ha conseguido dejar a sus seguidores boquiabiertos.

La actriz de 62 años no tuvo reparo en quedarse en ropa interior para dar visibilidad al proyecto en el que se han embarcado sus dos amigas y que han bautizado como The Kit. Desde luego, no podría haberles hecho una mejor promoción en vista de lo mucho que le favorece el conjunto de dos piezas con que se fotografió frente al espejo y del aluvión de ‘me gusta’ que ha recibido la imagen.

«Me encantan todas las piezas que han diseñado y, por cierto, quiero una de cada», les pidió en broma en el mensaje con el que ha acompañado su selfie.

«Y además, también donan parte del dinero de cada compra a causas benéficas», añadió para animar a sus fans a que le den una oportunidad a la marca.

Lo cierto es que Melanie trata de utilizar su popularidad para echar una mano a sus allegados siempre que le resulta posible. A principios del pasado verano, sin ir más lejos, quiso alabar en esa misma plataforma la marca de accesorios que creada por Nicole Kimpel, la actual novia de su exmarido Antonio Banderas, para demostrar de paso que entre ellas ya no queda ni rastro de las tensiones que se les atribuyeron en un primer momento.

Por: Bang Showbiz / Foto: Getty Images