A sus 79 años, la mamá de Gwyneth Paltrow habla de su lucha contra un cáncer oral: "tengo suerte de estar viva"

Gwyneth Paltrow suele ser reservada en cuanto a su vida familiar —de hecho hay muy pocas imágenes de ella y sus hijos—, pero ahora fue su mamá, la actriz Blythe Danner, quien reveló que lleva luchando contra un cáncer oral desde 2018.

La mamá de Gwyneth Paltrow habla de su lucha contra un cáncer oral

Blythe, cuya última película fue I'll See You In My Dreams, reveló a People que se encuentra en remisión después de una larga lucha contra un cáncer oral —y es la misma enfermedad que acabó con la vida de su esposo, Bruce Paltrow, en 2002. “A todos les afecta el cáncer de alguna manera, pero es inusual que una pareja padezca del mismo tipo”, contó.

Danner, quien tiene 79 años y es mamá de Gwyneth y Jake Paltrow, explicó que “me empecé a sentir mareada y que se me estaban olvidando las cosas. Después sentí un bulto en mi cuello, justo en el mismo lugar que Bruce se lo encontró en 1999”. A la mamá de Gwyneth Paltrow le detectaron un carcinoma quístico adenoide, que es un tipo de cáncer oral desarrollado en las glándulas salivales.

Gwyneth Paltrow estaba “muy asustada” por el cáncer de su mamá

Danner confesó que mantuvo en secreto su diagnóstico, incluso de su propia familia, “quería seguir adelante como mamá, y no quería que se preocuparan”. Finalmente sí se los dijo, y reconoció que “Gwyneth estaba en shock”.

Para la actriz de 50 años, el diagnóstico de su mamá “dio mucho susto, y hasta se sentía misterioso porque era muy similar al de papá”. Pero después de varias pruebas, cirugías y tratamientos alternativos, finalmente le hicieron una operación en 2020 que retiró el tejido cancerígeno.

“Lo superó con mucha gracia. Me impresionó lo fuerte que fue”, contó Paltrow. La batalla de su madre se vivió de forma privada, pero ahora lo comparte con el mundo para propagar la conciencia de que otros no tienen que batallarla solos. Danner es una amorosa abuela de cuatro nietos y ahora tiene otra perspectiva entre la vida y la muerte: “nunca te recobras de este tipo de pérdidas, Bruce era el corazón de nuestra familia. Y la vida es más pálida sin él, pero el duelo es el precio que pagamos por amor”.