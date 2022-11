Actrices que interpretaron a la princesa Diana —y sí se parecían a Lady Di

Con la llegada de Elizabeth Debicki como la princesa Diana en la quinta temporada de The Crown, la temática de Lady Di está sumamente presente en cada esquina.

Hemos visto la representación de la ‘princesa del pueblo’ tanto en cine como en televisión —desde los ochenta y hasta la época actual en pleno 2022—.

Reconocidas actrices como Naomi Watts y Kristen Stewart dieron vida a Diana y recibieron todo tipo de comentarios, pero no han sido las únicas.

Actrices que han interpretado a la princesa Diana

¿Cuál de estas actrices crees que es más parecida a la princesa Diana?

1) Naomi Watts, ‘Diana’ (2013)

En una entrevista, Naomi Watts reveló que hacer el rol de Diana fue “lo más difícil que he hecho en mi vida”.

“Por la presión que hay en las creencias de todos sobre las mías, porque todo mundo cree conocer a Diana”.

Diana no recibió buenas críticas y la gran actuación de Watts pasó a segundo plano. Retrataron la relación de Lady Di con Dodi Fayed (Cas Anvar) y el accidente vial que terminó con su vida.

2) Elizabeth Debicki, ‘The Crown’ (2022)

Elizabeth Debicki le dará vida a la princesa Diana en la quinta temporada de The Crown.

Debicki ya era fan de la serie porque su amiga Vanessa Kirby interpretó a la princesa Margarita en las primeras temporadas.

Quizá Debicki no tenga nada de qué preocuparse respecto a The Croen, ya que muchos críticos le han pronosticado “un aluvión de premios”, pero para The Sun confesó que se encuentra “rebasada, aterrorizada y emocionada al mismo tiempo. Se trata de un papel de ensueño”.

3) Julie Cox, ‘Princess in Love’ (1996)

Esta película que estrenó en televisión se realizó un año después de la muerte de Diana.

Princess in Love relata tanto el inicio como el declive del matrimonio de Carlos y Diana, así como el romance de Lady Di con su instructor James Hewitt (quien, según una teoría, es el papá biológico del príncipe Harry).

Está basada en el libro con el mismo título que Hewitt publicó —revelando varias intimidades de su relación con Diana.

4) Kristen Stewart, ‘Spencer’ (2021)

Spencer, de Pablo Larraín, toma lugar en 1991 durante las fiestas navideñas de la familia real britáica.

En primer plano aparecen los lujos de la realeza, pero poco a poco se desarrollan problemas en el matrimonio de Carlos y Diana —que son antecedentes para el divorcio oficial en 1996.

Según Kristen Stewart —quien recibió buenas críticas por su actuación— pudo sentir la presencia de Diana al grabar esta película.

“Hubo momentos en que simplemente sentí los mensajes. Es aterrador contar una historia sobre alguien que ya no está vivo y que de por sí ya se siente invadido”, reveló.

5) Serena Scott Thomas, ‘Diana: Her True Story’ (1993)

Tanto el libro como esta biopic salieron cuando se supo de la separación de Carlos y Diana. Está basada en la obra de Andrew Morton y fue protagonizada por Serena Scott Thomas —quien también salió en la película televisiva William & Kate—.

6) Emma Corrin, ‘The Crown’ (2020)

En esta afamada serie, Emma Corrin dio vida a una joven Diana que se enamoró de un príncipe y se casó pensando en que viviría su propio cuento de hadas.

Más adelante en la serie, y en las temporadas con Corrin, vemos cómo se desgasta el matrimonio de Carlos y Diana.

Según el biógrafo de Lady Di, “Emma Corrin es, por mucho, el retrato más logrado y realista de Diana que he visto”.