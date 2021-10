Acusan a Alex Rodriguez de serle infiel a Jennifer Lopez

Tras meses en los que no ha parado de especularse acerca de cuándo se animarían a dar un paso más en su relación, Alex Rodriguez sorprendía este fin de semana a Jennifer Lopez con un impresionante anillo de compromiso valorado en más de cuatro millones de dólares con el que le propuso matrimonio y vino a sellar así su bonita historia de amor que dura ya dos años.

Sin embargo, parece que la felicidad nunca puede ser completa y no ha tardado en surgir un contratiempo que aguara su felicidad. Al poco de hacerse público su compromiso, el deportista retirado ha sido acusado de serle infiel a la diva del Bronx por un antiguo compañero de la liga profesional de béisbol estadounidense, Jose Canseco.

El ex jugador de los New York Yankees, quien no llegó a coincidir con Alex durante su tiempo en el equipo, ha afirmado a través de Twitter que este último ha mantenido una relación paralela con su propia exesposa Jessica Canesco durante el tiempo que ha venido durando su romance con la estrella de la música.

El motivo que lo habría llevado a compartir públicamente esa información habría sido lo descorazonador que le resultaba ver por televisión cómo la artista presumía de la estabilidad que había encontrado junto a su ahora futuro marido en el concurso de baile en que participa como jueza.

«Estoy viendo World of Dance y cómo JLO le envía un mensaje a Alex Rodriguez. Lo que no sabe es que él le está siendo infiel con mi ex Jessica. Pobre mujer, no tiene ni idea de cómo es él realmente. Yo estaba presente hace unos meses cuando llamó [a Jessica] por teléfono. Alex Rodriguez, deja de ser un pedazo de *** engañando a Jennifer Lopez. Te desafío a un combate de boxeo o de artes marciales mixtas cuando tú elijas», afirmó en una serie de tuits.

Su testimonio ha sido recibido con indignación y escepticismo a partes iguales, por lo que Canseco no ha dudado en ofrecerse a someterse a un detector de mentiras para probar la veracidad de sus acusaciones.

Por: Bang Showbiz / Foto: Getty Images