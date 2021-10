Adam Driver: Los secretos del hijo y asesino de Han Solo

Más allá de compartir con el histrión los efectos de la fama desde que se convirtió en el hijo (y asesino) de Han Solo en Star Wars, confirmamos uno de sus secretos mejor guardados en la vida real.

¿Qué significa la popularidad para la nueva estrella de la saga Star Wars?

No sé si alguna vez lo entienda o si un día llegue a sentirme cómodo con la fama, pues como verás no es lo más natural del mundo. Imagínate vivir 30 años de un modo y, de la noche a la mañana, relacionarte de una manera distinta con las personas. Resulta bastante extraño. Hay quienes se sienten más cómodos que otros, pero para mí no es habitual.

¿Tu trabajo ha aumentado, al mismo nivel que tu prestigio ha subido como la espuma?

Mi labor como actor es vivir sin miedo y cometer errores, sin preocuparme por analizar demasiado las cosas, para después sacar provecho de esas experiencias… ¿o no? Al menos así estaba acostumbrado, pero de pronto te das cuenta de que eres el centro de atención, así que te empiezas a fijar más en lo que haces. Es imposible evitarlo. Hay quienes lo viven con naturalidad e incluso yo mismo he tenido momentos en que todo va de maravilla; no obstante, hay otros en los que ocurre lo contrario. Lo cierto es que procuro ignorar lo más que puedo para disfrutar mi propia vida.

¿Existe el rumor de que pronto te convertirás en padre, ello ha influido a la hora de tomar decisiones en tu carrera?

¿Que si cambiaron mis decisiones en el cine, desde que me enteré de que voy a ser padre? Bueno… cambia todo.

¿De qué manera?

Prefiero no ahondar en el tema, es algo privado para mí.

¿Al menos es cierto que antes de ser actor ya eras experto en el séptimo arte gracias a tu familia?

Sí, gracias a mi abuelo… Él solía tener un archivo de películas que grababa de la televisión y las veíamos con mi hermana. A mis padres también les encantaba el cine, en especial a mi papá, y mi abuelo adoraba las grandes producciones como Jaws o Lethal Weapon. Cuando era adolescente eran muy populares los clubes de video como Blockbuster, ¡que ya ni siquiera existen! Ésa fue para mí la mejor educación cinematográfica. Así conocí el trabajo de directores, como Spike Lee o Terry Gilliam, sin imaginar que 10 años después trabajaría con ellos.

¿Y cómo fue que Terry Gilliam te ofreció protagonizar la película The Man Who Killed Don Quixote?

Estaba en la secundaria cuando escuché por vez primera sobre la producción. Había descubierto su estilo de cine y me interesaba saber lo que filmaría después. Y 15 años después yo mismo estaba rodando la cinta. Terry me llamó y fue un “sí” inmediato. Habría aceptado cualquier película suya. No sé si leíste el libro, pero el personaje… uno espera que sea denso como Cervantes, pero estaba hermosamente escrito, con cierto sentido del humor. A él le gustaba la idea de reflejar a alguien desilusionado con su profesión, sabiendo lo que significa el éxito; sin embargo, se rodea de gente que lo desafía e incluso encuentra retos propios y, al parecerle todo tan fácil, se decepciona. Y ese concepto me encantó.

¿La gran lección que aprendiste al lado de Gilliam?

Tiendo a analizar las cosas demasiado y es algo que no se puede hacer con la manera de hacer cine de Terry. Lo mismo me sucedió con Spike Lee. Con Terry te la pasas peleando para aprovechar el sol y el presupuesto de la producción, o porque estás en una zona volcánica sin horas de sobra para filmar. No hay tiempo para pensar, solo el suficiente para responder. En ese sentido, fue benéfico para mí, ya que soy de los que piensan todo en exceso.

¿Y con el director Martin Scorsese y la cinta Silence?

Fue difícil y maravilloso trabajar con él, ya que está en la cima de la dirección cinematográfica. Es un maestro. Para ese proyecto perdí peso y fue un horror, pues me obsesioné contando calorías. Y por el look que necesitaba, y sin palabras, fue muy difícil. Al final estaba tan cansado que ni siquiera me propuse plantear ideas. Solo tenía la suficiente energía para prestar atención y actuar.

El actor californiano, que antes fue marine, ha tenido el privilegio de trabajar con Martin Scorsese, Spike Lee y Terry Gilliam, así como ser parte de la saga Star Wars. Hoy día es uno de los actores más buscados en Hollywood.

El mejor papel de su carrera

Inmerso en la popularidad, Adam supo mantener en secreto un tema personal y es que pronto se convertirá en padre junto a la actriz Joanne Tucker. Los rumores surgieron cuando en la cuenta de Instagram de familiares de la pareja se dio a conocer una foto de Joanne embarazada. Ellos ni siquiera se habían atrevido a confirmarlo en público, pero no pudimos evitar la pregunta. Es cierto: Adam nos reveló, en exclusiva, que está a punto de protagonizar el rol de su vida.

Por: Fabián W. Waintal / foto: Getty Images