Adamari Lopez recibe aplausos por llevar a comer a las mujeres que le ayudan en casa: "consintiendo a las princesas"

Con sus más de ocho millones de seguidores, a Adamari Lopez le gusta mostrarse tal y como es, compartiendo las experiencias que vive en solitario, con amigos o familia. No es de extrañar que a la conductora de 51 años la veamos a través de Instagram mostrando distintos looks y hasta disfrutando de las salidas esporádicas que hace como cualquiera de nosotros. Pero lo que llamó la atención a los internautas es el día en que Adamari Lopez salió a comer con las dos mujeres que le ayudan en casa, asegurándose de ‘consentirlas’, como bien dijo.

Este es el gesto de Adamari López que los fans aplaudieron

Este dulce gesto sucedió en verano del 2021, la puertorriqueña escribió en Instagram: “Consintiendo a quienes me consienten. Hoy en casa no se cocina y me traje a Génesis y Lili a comer rico en @metropolmiami que es el nuevo spot favorito de @alaia!”.

En el video compartido por Lopez salen ella, Génesis y Lili, y otros amigos que les acompañaron en la salida del fin de semana. “Lili y Génesis, las dos personas que me consienten, que me cuidan, que hacen todo en la casa para que yo pueda estar muy contenta y que me cocinan por lo general, porque yo no soy buena cocinera”, confesó la presentadora.

Luciendo plenamente cómoda y sin gota de maquillaje, los seguidores de Adamari le aplaudieron este detalle. “Te ves divina, tienes un gran corazón y humildad, sigue así”, “Dios te bendiga por tu humildad y sencillez”, “ojalá hubiesen más jefes como usted que valoran nuestro esfuerzo y entrega y damos todo de nosotros”, “eso es lo que le falta a este mundo personas con humildad, eres un solete”, fueron algunos de los comentarios.

Después de describir el menú desplegado en su mesa, Adamari le mandó a sus seguidores un hermoso sábado y deseos de que lo pasen así de bien. No olvides leer: Adamari Lopez no llora como Shakira, ‘yo también facturo’.