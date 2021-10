África Zavala, lista para todo

Su recorrido como actriz de telenovelas ha sido muy nutrido, y es que ha tenido la oportunidad de representar todo tipo de papeles, desde una gitana en Peregrina o una empleada doméstica, en Para volver a amar, hasta una villana con mucha sensibilidad, en la La doble vida de Estela Carrillo. Siempre alegre y espontánea, África ha labrado una carrera que no cambiaría por nada. Hoy día se encuentra preparada para enfrentar nuevos retos y espera con paciencia el papel de su vida.

VANIDADES

Eres una mujer que atesora su vida familiar, ¿qué valoras de tus seres queridos?

ÁFRICA ZAVALA

¡Los amo! Soy muy unida a mi mamá y a mis hermanos. La verdad es que tengo un gran núcleo familiar y es lo más importante para mí… Hemos estado juntos en las buenas y en las malas, nos apoyamos, nos entendemos y, cuando estoy a su lado, soy muy feliz; sé que siempre estarán para mí. Considero que si soy así es gracias a mi mamá y a ellos, que me han dado una educación sólida y nunca me han dejado creerme más de la cuenta. Tengo los pies en la tierra y se los agradezco.

VA

¿Cómo recuerdas tu infancia?

AZ

Fue muy linda, en verdad. Mis hermanos solían molestarme con frecuencia, pero con cariño. Me tocaba jugar con ellos, así que aprendí basquetbol y cosas de hombres, pero eso me hizo más fuerte en todos los sentidos. Me acuerdo que mi mamá me consentía mucho.

VA

Y cuando eras niña, ¿qué soñabas con llegar a ser de adulta?

AZ

Desde chiquita supe que quería ser actriz o, quizá, intérprete. Me ponía frente al espejo y cantaba con un cepillo en la mano. Escuchaba la música a todo volumen, actuaba y le pedía a quien fuera que me grabara. Amaba disfrazarme y obligaba a mis hermanos a actuar conmigo. No sabía si lo lograría algún día o no, pero mi objetivo fue claro desde el principio.

VA

¿Cómo fueron tus inicios?

AZ

En verdad lo deseaba; nadie de mi familia pertenece al medio, entonces no sabía ni por dónde empezar y todavía no puedo creer que se haya hecho realidad. Lo cierto es que me veo actuando toda la vida y me visualizo como primera actriz. Gracias a Dios soy bastante afortunada por hacer lo que más me gusta y continuaré luchando siempre; me parece que de no haberme dedicado a esto sería bastante infeliz.

VA

Sin duda alguna, has evolucionado a través del tiempo y se nota.

AZ

¡Mucho! Lo hice sobre la marcha en la escuela de actuación. Me gusta aprender de todos mis compañeros, absorber lo que pueda y hasta la fecha nunca he dejado de sorprenderme. Siempre trato de hacer mi trabajo lo mejor posible. En definitiva, he evolucionado.

** No te pierdas la entrevista completa en nuestra más reciente edición impresa ¡que ya está a la venta! Y entérate de los planes y más sobre la vida de la bella África Zavala ¡en exclusiva!

Por: Ivonne de los Ríos / Foto: José Luis Beneyto