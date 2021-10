Aislinn Derbez causa revuelo con un par de fotos muy sugestivas

Sabemos que Aislinn Derbez es una de las actrices mexicanas a quien le gusta compartir con sus casi 7 millones de seguidores en Instagram varios momentos de su vida personal y profesional.

Además, siempre ha abogado por una vida saludable y el ejercicio, así como documentó el antes y el después de lo que pasó su cuerpo en su primer embarazo.

Y así, en la más reciente fotografía que compartió en dicha red social, Aislinn Derbez aparece vestida con un sensual traje de baño de estampado floral y pronunciado escote, en cuyo texto hace una reflexión sobre los consejos que se daría a sí misma si volviera a pasar por la emotiva etapa del embarazo.

«Por cierto, apenas después de casi un año me vuelven a quedar mis pantalones. Mi cuerpo se tardó mucho más de lo que pensé en regresar. Honestamente si me volviera a embarazar, me tendría más paciencia, me presionaría menos, soltaría (un chin***), confiaría más en mi cuerpo y me exigiría menos (y trataría de estar de mejor humor). Pero bueno esas lecciones no se aprenden sin haber vivido lo contrario”, escribó la guapa hija de Eugenio Derbez.

Esta imagen ya suma casi los 600 mil “me gusta”, así como cientos de comentarios que la apoyan y aplauden.

Días antes, Aislinn subió otra imagen, ahora más romántica y sexy, acompañada de Mauricio Ochmann, en la que ambos aparecen recostados en una hamaca. Ella mira hacia la lente del fotógrafo Henry Jiménez (quien también tomó la instantánea anterior), mientras su marido le besa la mejilla.

«Este hombre hace maravillas con su cámara… (y @mauochmann también hace otro tipo de maravillas)”, escribió una sugestiva Aislinn , comentario que elevó la temperatura e hizo ganarse más de 800 mil “me gusta” más cientos de divertidos comentarios.

Por: Redacción Vanidades / Foto: Getty Images