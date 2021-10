Al padre de Bebe Rexha le da vergüenza su única hija

El último videoclip de Bebe Rexha, ‘Last Hurrah‘, está dando mucho que hablar por su contenido demasiado explícito, en opinión de algunos y de YouTube, que le ha costado que el video no aparezca entre las tendencias en la plataforma de streaming al ser considerado como contenido ‘gráfico‘. La reacción de la cantante ante la polémica generada por su video ha sido no disculparse por vivir y disfrutar del sexo abiertamente, al mismo tiempo que insistía en que un hombre jamás sería juzgado tan duramente por su arte, aunque parece que hubo una crítica que sí le dolió especialmente: la de su padre.

A principios de esta semana, la estrella de la música compartió una captura de pantalla en la sección de Stories de su Instagram del mensaje que le había enviado su progenitor, recriminándole su empeño por presentarse ante el mundo enfundada en atuendos de látex o mostrando su trasero luciendo escuetas piezas de ropa interior.

«Tú, más te vale que dejes de publicar pornografía estúpida porque me haces sentir enfermo. No puedo seguir soportándolo. Haces que me avergüence de presentarme en público, en cualquier lugar. Estoy muy decepcionado deti, no puedo creerlo», rezaba el mensaje en cuestión que ella publicó bajo el título: «Mi padre me odia».

Lo que ella no se esperaba es que sus siempre leales fans pecaran de sobreprotectores e iniciaran una campaña de desprestigio contra el hombre por haberse atrevido a juzgar y censurar la sexualidad de su famosa hija. En vista de que la situación estaba descontrolándose, la artista salió en defensa de su progenitor, que al parecer actualmente no le dirige la palabra, para aclarar que en el fondo entiende que le resulte complicado verla vestida de esa forma y actuando de manera provocativa.

«No digan cosas crueles sobre mi padre, por favor. Es un padre maravilloso. No es un mal tipo. Yo jamás debí haber compartido esa conversación. Estoy decepcionada conmigo misma, pero solo trataba de ser sarcástica. Comprendo que piense así como padre, y supongo que por eso su mensaje era un poco duro. Me molesta que aún no me hable, pero sigue siendo mi padre», afirmó Bebe en una serie de tuits que, por motivos desconocidos, ya eliminó.

Por: Bang Showbiz / Foto: Getty Images