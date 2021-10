Alejandro González Iñárritu: Un homenaje a la diversidad

En 2017, Pedro Almodóvar ya había representado al mundo de habla hispana como presidente del jurado del Festival de Cannes, que premia el mejor cine del planeta, pero nunca antes había sido elegido un director latino. Nadie mejor que el creador de The Revenant.

(Foto: Getty Images)

Esta vez, un mexicano entrañable cumplió el rol principal en Cannes, Alejandro González Iñárritu, en una jornada memorable en la que el español Antonio Banderas fue seleccionado como Mejor actor (al interpretar en la ficción a Almodóvar) y la cinta Parasite, del coreano Bong Joon-ho, obtuvo la Palma de Oro, mientras que el Grand Prix fue concedido a Atlantics (proyecto que Netflix terminó comprando al no haber podido competir el año pasado con Roma).

Y tras dejar en el camino a grandes como Quentin Tarantino, Leonardo DiCaprio y Brad Pitt, quienes comparten créditos en Once Upon a Time in Hollywood, Iñárritu nos platicó su experiencia en “Érase una vez en Cannes”, como presidente del jurado.

¿A nivel personal, qué significa haber sido seleccionado como el primer director de cine latino en encabezar el jurado del Festival de Cannes?

Me siento bastante orgulloso de haber tenido este privilegio. Cuando vine (a Cannes) por vez primera con Amores perros, hace 20 años, jamás imaginé que algún día llegaría a serlo. Y es un enorme honor representar a México.

¿Qué tal es haber sido premiado en Cannes como Mejor director por Babel y hoy tener que juzgar a otros cineastas?

Es un orgullo representar a colegas increíbles y amigos que admiro. Básicamente buscamos el modo de identificar aquello que pudiera llegarnos de manera profunda, humana, emocional e intelectual, algo que nos provocara o que, incluso, lograra hacernos sentir más cómodos. Y a decir verdad, no sabíamos cómo funcionaría.

Nunca antes había sido presidente ni controlado nada, ni siquiera mis estudios de filmación o mi familia. Serlo, sin duda, es una de las situaciones más extrañas, y ser presidente mexicano es peligroso (risas).

Sin embargo, me emocionaba compartir 10 días con mis compañeros del jurado y no quiero usar la palabra ʻjuzgarʼ. No me gusta hacerlo. Prefiero decir que nos impregnamos del séptimo arte para compartir lo que pudimos sentir, y eso fue lo mejor.

Y con honestidad, siempre he pensado que las competencias son difíciles o infantiles hasta cierto punto, especialmente este año que existen tantas producciones y grandes directores contendiendo… la selección fue increíble.

(Foto: Getty Images)

Explícanos el proceso de votación, ¿es complicado?

Fue el mismo para todas las producciones. Vimos dos o tres películas por día, 21 producciones en 10 días. Las apreciamos todos juntos, con público. Fue maravilloso. Nada de salas privadas o cosas así.

Y después de semejante experiencia pasamos a una estancia donde compartíamos las reacciones y nuestras impresiones. Ninguna decisión fue fácil ni buscamos un resultado inmediato. Tratamos de ofrecerle tiempo al cine, para asimilarlo, sentirlo y crecer.

¿Hasta qué punto influye la fama de un director al momento de calificar alguno de sus filmes?

Bueno, la idea era verlos sin saber quién dirigía. Sin tiempos ni experiencias o nombres, ni fama o género. Por respeto al séptimo arte y a la gente que lo hace, el celuloide debería ser juzgado por su arte. Por ahí pasó nuestra devoción. No hay fama ni nombres que hayan influenciado alguna de nuestras decisiones.

¿Qué dices de la participación en el jurado de alguien tan joven como Elle Fanning?

Tenerla, sin duda, fue un regalo por el hecho de ser millennial. Con un jurado rodeado de gente más adulta e ideas tan diferentes, su frescura y honestidad fue bienvenida. Ella tiene un alma vieja y ha hecho cintas desde siempre, por lo que sus opiniones refrescantes nos ayudaron a poner los pies sobre la tierra.

(Foto: Getty Images)

¿Qué te gustó de la producción coreana Parasite, como para coronarla con la Palma de Oro?

La experiencia fue única. Todos compartimos ese misterio debido a la manera inesperada en que nos transportó por diferentes géneros, al mezclar y hablar de manera tierna y graciosa, sobre algo urgente y universal; su producción local reflejó lo que realmente es el séptimo arte. Por eso la decisión fue unánime.

¿Tienes una mención especial para alguna cinta que no fue coronada este año?

No sería correcto. Colaboramos dentro de las reglas del juego y lo mencioné al principio de la ceremonia. La mayoría de nosotros estuvimos del otro lado y sabíamos el desafío que representaba trabajar con ciertas reglas. Tuvimos que ser selectivos. No sería para nada positivo comentar sobre aquellos que no figuran dentro de los siete premios.

(Foto: Getty Images)

¿Hay algún punto en común entre todos los ganadores?

La mayoría habla sobre justicia social o injusticias relacionadas con aspectos políticos y sociales. Y nuestra selección es un mensaje para esos temas que tienen agenda o no, pero que nos gustaría decir. Y como dijo Michael Moore:

«El arte es un reflejo del mundo y el mundo se refleja en el arte. Supongo que la mitad de la ficción es la realidad proyectada en el futuro».

Y considero que los artistas a veces pueden observarlo. Por eso el creador tiene cierta visión y los autores de este año disponen de ella.

¿Las ideas políticas influyeron en la decisión final?

Sería un error creer que nuestra selección está basada en esas agendas. Es algo que me gustaría dejar bien claro. Debíamos considerar las producciones sin importar el director, el país ni el mensaje político. El cine debe hablar por sí solo.

(Foto: Getty Images)

¿No te da cierto gusto representar como mexicano al cine internacional en un momento donde el presidente de EUA quiere construir un muro en la frontera con México?

En 2017 tuve el privilegio de traer la experiencia de realidad virtual Carne y Arena, y fue mi manera de responder a lo que creía que pasaba… de expresar lo equivocado, cruel y peligroso que es señalar culpas al más frágil, al más pobre, al más necesitado, al que corre escapando de la pobreza y la violencia.

El mundo se derrite y estos hombres están gobernando con ira y enojo… dictan una ficción haciendo creer a la gente que es real. Y el modo en que puedo reaccionar frente a un político es manifestar como creador, con mi amor y a corazón abierto, lo que pienso, mostrando mi verdad.

Estoy en contra de lo que sucede en el planeta y sospecho que pasará algo que detenga el peligro de volver a 1939. Sabemos cómo termina la historia si seguimos así… El año pasado, en este festival, Cate Blanchett expresó algo extraordinario al explicar la razón por la cual le daba una Palma de Oro Especial al director franco-suizo Jean-Luc Godard:

“Después de ver su arte, vimos el resto del cine diferente”.

Y nosotros no solo juzgamos calidad, sino el impacto y la importancia de un tema.

¿Cómo ves el séptimo arte en un tiempo en el que hay quienes prefieren ver filmes en un celular o en una tableta?

Su riqueza es capaz de generar maneras infinitas de expresión que me parecen saludables. Soy de los que piensan que mirar no es ver cine, es otra cosa, y, si solo vemos, no experimentamos. El séptimo arte nació para sentir la experiencia con otros. No estoy en contra de observarlo en una tableta, en ocasiones lo hago y lo disfruto, pero no es lo mismo. El otro día le decía a un amigo que si alguien de hace 200 años me viera escuchando a Beethoven en mi auto, creería que estoy loco. Y le diría: ¿qué tiene de malo? Pero sería un desastre si no tuviéramos la oportunidad de oír una orquesta entera en un concierto.

(Foto: Getty Images)

¿Habría algo que le cambiarías al mundo del celuloide?

En tiempos en los que hay tanta diversidad necesitamos encontrar la manera de incluir cine que pueda verse en todo el planeta. Francia es una excepción, porque lo protege como si fuera una planta frágil. Sin embargo, me pregunto si Cannes será el último espacio en el que podamos disfrutar del cine internacional.

¿Cuántas de estas películas se van a exhibir en el mundo? En México hay creadores de cine artístico que son verdaderos héroes y que capitalizan la ausencia de ese estilo y lo incluyen en la TV. Y es maravilloso que exista ésta, pero la gente debería tener la opción de experimentar el séptimo arte.

Hay muchas personas talentosas, muchas son jóvenes. Solo espero que podamos generar opciones y el derecho a la gente de no permitir que muera la experiencia de la sala de cine en su propio idioma y la gramática visual que se merece.

«El séptimo arte nació para vivir la experiencia con otras personas. No estoy en contra de mirar algo en un teléfono, o en una tableta, en ocasiones lo hago con mis audífonos y lo disfruto, aunque no es lo mismo»

Un gran jurado

Éste estuvo conformado por mujeres y hombres de cuatro continentes y siete nacionalidades diferentes. La fama de Hollywood se encontró representada por Elle Fanning; la experiencia, por el director polaco Pawel Pawlikowski y el director griego Yorgos Lanthimos; mientras que la local de Francia figuró detrás del nombre de la directora y autora de novelas gráficas Enki Bilal y el director Robin Campillo. En el perfil femenino destacó la directora italiana Alice Rohrwacher y la igualdad de género se complementó con la actriz y directora del país africano Burkina Faso, Maimouna N’Diaye, así como con la elección de la directora estadounidense Kelly Reichardt.

Los ganadores de Cannes

• Palme d’Or: Parasite, de Bong Joon-ho.

• Grand Prix: Atlantics, de Mati Diop.

• Premio del jurado (empate): Les Misérables, de Ladj Ly, y Bacurau, de Kleber Mendonça Filho y Juliano Dornelles.

• Mejor actriz: Emily Beecham, por Little Joe.

• Mejor actor: Antonio Banderas, por Dolor y gloria.

• Mejor director: Jean-Pierre & Luc Dardenne, por The Young Ahmed.

• Mejor guion: Céline Sciamma, por Portrait of a Lady on Fire.

• Mención especial del jurado: It Must Be Heaven, Elia Suleiman.

• Camera d’Or: Our Mothers, César Díaz.

Por: Fabián W. Waintal / Foto: Getty Images