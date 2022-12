Alicia Silverstone posa densuda a sus 46 años por una buena causa y en un acto de amor propio

“Jamás, nunca, jamás en mi vida he salido desnuda en televisión”, dijo Alicia Silverstone a People, “pero sí me desnudaré por PETA porque eso comprueba lo mucho que significa para mí”. La actriz de 46 años participó en una campaña para la organización Personas por el Trato Ético de los Animales (People for the Ethical Treatment of Animals) y salió desnuda en medio de un campo de cactus.

Alicia Silverstone posa desnuda a sus 46 años por una buena causa

Silverstone participó en la campaña “prefiero ir desnuda que usar piel”: “solo para PETA estaría parada desnuda en un campo de cactus”, escribió la actriz. A su vez, la organización comentó la fotografía: “y te amamos absolutamente por eso. Apreciamos todo lo que haces para correr la voz. Tú (y esta foto épica) están teniendo un gran impacto en el planeta y todas las especies que lo habitan”.

Quizá esta es la primera vez que la estrella de Clueless posa desnuda de pies a tobillos —porque está usando botas vaqueras—, pero además de ser activista del planeta también hace activismo por la belleza natural. “No me haré ningún trabajo. Continuaré luciendo natural y veremos qué pasa. Quizá sirva como ejemplo para ver cómo se envejece de forma saludable”, dijo a Entertainment Tonight en 2020.

Alicia es vegana desde 1999, y dice que su dieta vegana ha contribuido a que luzca tal y como lo hacía en Clueless: “¿que si acaso pienso que funciona [la dieta vegana]? Claro que sí. No es accidente que todos me dicen todo el tiempo que me veo tal y como en Clueless. Y yo veo la diferencia si como de cierta forma”.