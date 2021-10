Alicia Vikander: El paso enorme a la plataforma de Netflix

Alicia Vikander sorprende al hablar perfectamente el japonés en la película Earthaquake Bird (Pájaro Terremoto) que se estrenó en Estados Unidos el 1 de noviembre, para pasar al mundo de Netflix, dos semanas después.

(Foto: Cortesía)

Y como el mejor adelanto de la entrevista exclusiva para la revista Vanidades, viajamos especialmente hasta Tokio para encontrarla personalmente en el Festival Internacional de Cine (sin el esposo, Michael Fassbender).

¿Alguna vez sentiste un terremoto de verdad?

Cuando filmamos Earthquake Bird, Ridley (Scott) me convenció que habíamos sentido uno, aquí enTokio. Y después sentí otro en Los Ángeles.

¿Cómo reaccionaste?¿Tuviste miedo?

Me despertó, pero tampoco entendí lo que pasaba porque no fue tan terrible. No sabía si lo había soñado hasta que después escuché a otras personas diciendo qué había pasado.

(Foto: Cortesía)

¿No da miedo pensar que en Los Ángeles, en pleno Hollywood, están esperando uno grande que puede llegar a separar California del continente?

Supongo que sería muy difícil vivir así todo el tiempo, estamos con miedo de que algo malo puede pasar.

Las salas de cine le tienen pánico al streaming de Netflix… ¿Qué opinas del nuevo sistema de ver una producción de cine en una sala en vez de esperar y verla al poco tiempo en la comodidad de tu casa?

Me parece increíble que podamos tener una producción de cine que llega a tantos hogares en apenas unas semanas. Me parece muy cool. El hecho de estrenar entre diferentes culturas con idiomas distintos, el mundo se siente cada vez más pequeño. Y trabajar entre todos, con culturas diferentes también dan vida a otro estilo de cine. En eso tiene mucho que ver Netflix porque una película puede explotar en un viaje por tantos lugares al mismo tiempo.

(Foto: Cortesía)

¿Eres de las que se queda viendo todo un fin de semana completo alguna serie de Netflix de principio a fin?

Sí. Me encanta quedarme en casa a la noche (con Michael (Fassbender), después de haber cocinado una buena cena. Me parece maravilloso sentarme a ver Netflix en la noche con un acceso tan directo a tanto contenido.

¿Tus favoritas?

Últimamente veo muchos documentales, pero también me encanta el reality de cocina The Great British Bake Off. Y estoy entusiasmada por esperar a ver The Irishman (de Martin Scorsese, con Al Oafiny y Robert De Niro).

(Foto: Cortesía)

¿Y qué guardas en tu lista personal de Netflix que todavía te está esperando para que veas?

Todavía me falta terminar de ver una parte… Yo estuve en uno de los episodios de Dark Crystal. Solo leí el guion de uno y estoy muy feliz de haber estado porque solía verla, pero ahora quiero terminar de ver toda la serie. Me quedan dos episodios y no sé lo que pasa… Aunque trabajé ahí, no sé cómo termina.

Por: Fabián W. Waintal / Foto principal: Getty Images