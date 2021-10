Ana Brenda apuesta por el éxito

Lo que parecía ser un sueño de la infancia, se volvió realidad cuando Ana Brenda Contreras se aventuró a integrar T’De Tila, agrupación musical que más tarde la llevaría a descubrir la actuación. Es así como desde hace 15 años ha labrado una carrera cimentada en el esfuerzo y la constancia, características que hoy día rinden frutos al obtener su primer papel estelar en Estados Unidos gracias a la serie Dynasty, mientras disfruta del éxito en México con la segunda temporada de Por amar sin ley. Plena y enfocada, la actriz está por cumplir su sueño de posicionarse a nivel internacional.

VANIDADES

¿Cuál ha sido tu experiencia al trabajar en el extranjero y abandonar la seguridad que te ha brindado tu trayectoria en México?

ANA BRENDA

Ha significado empezar de cero, pero con muchos aspectos positivos; no solo he crecido, hoy día tengo un panorama distinto y estoy presente en un nuevo mercado. La parte difícil ha sido separarme de mi gente y estar lejos de mi país, donde me tratan increíble. Cuando te encuentras fuera descubres que los mexicanos tenemos un gran corazón y te expones a vivir experiencias agridulces, porque se viven momentos de mucha soledad; sin embargo, estoy convencida de que salir de esa zona de confort trae cosas buenas.

VA

¿Cómo fue hacer realidad el ‘crossover’?

AB

Tenía cinco años buscando una oportunidad en Estados Unidos, me fui a vivir allí hasta que me firmó una agencia de representación, desde entonces he mandado castings aun cuando sigo trabajando en México. Sin duda, uno de los motivos por los cuales no dejaba mi país era porque tenía un contrato de exclusividad; de hecho, mi último proyecto era Por amar sin ley y, por fortuna, al concluir, me buscaron de Dynasty, y todo salió a la perfección, a la par que se decidió grabar la segunda temporada de la telenovela.

VA

¿Qué tan difícil fue combinar ambos proyectos?

AB

Era imposible no participar en Por amar sin ley, ya que adoro a mis compañeros, amo al productor y el proyecto es bastante interesante. Fue una labor titánica, pero aquí me encuentro con una serie icónica que me ha abierto las puertas del mercado internacional; represento con orgullo a la comunidad hispana y mexicana, y es que mi personaje es de origen nacional. Además, estreno una serie policiaca en prime time con una calidad impresionante.

VA

Hubo rumores de que saldrías de la telenovela, ¿qué pasó en realidad?

AB

Jamás la abandoné y me dolió cuando surgieron los rumores, pues podré no caerle bien a todo el mundo, pero soy una actriz profesional, me comprometo con mi trabajo y cumplo mi palabra. El productor José Alberto Castro y yo buscamos una solución; tomé tres meses de vacaciones, y tanto el elenco como los técnicos y todo el equipo trabajamos a marchas forzadas para sacar las tomas que están al aire… Respeto y quiero mucho al ‘Güero’ y a toda su producción, porque hicimos lo imposible para terminar. Trabajé de lunes a domingo durante un mes. Amo mi profesión, hay mucho detrás y ojalá disfruten el resultado porque significó esfuerzo y profesionalismo.

Por: Ivonne de los Ríos / Foto: Álex Córdova