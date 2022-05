Ana Claudia Talancón será mamá por medio de la adopción

En una muy personal entrevista con CARAS, Ana Claudia Talancón reveló que finalmente cumplirá su sueño de ser mamá: después de someterse a tratamientos de fertilización sin éxito, recurrirá a la adopción.

Ana Claudia Talancón intentó tratamientos de fertilización sin éxito

La estrella de obras como la película El crimen del Padre Amaro y la serie Soy Tu Fan compartió una parte de su vida que pocos conocían.

"Me implantaron embriones varias veces en Estados Unidos. Luego me recomendaron a otro doctor en Tijuana, quien me implantó en dos ocasiones. En una de esas eran gemelos y yo estaba feliz", reveló a CARAS.

Sin embargo, después de estos tratamientos no hubo resultados positivos, y Ana Claudia Talancón dejó de intentar.

Getty Images

Ana Claudia Talancón atravesó un aborto espontáneo

"Cuando pensé que la maternidad no era para mi, mi novio me dijo que dejara toda la cuestión médica y que iba a pegar de forma natural. A los cuatro meses (en 2021) de manera natural yo ya estaba embarazada; tristemente el proceso de gestación solo duró 10 semanas, para mi fue lo más doloroso".

Ana Claudia reveló que estaba completamente sola en su casa cuando tuvo un aborto natural. "No sabía cómo acomodar tantos sentimientos si en mi vida todo se me había dado de una forma linda".

Ana Claudia Talancón será mamá por medio de adopción

Gracias a la ardua convivencia que tuvo con la Fundación Aquí nadie se rinde, Ana Claudia Talancón descubrió que en verdad quería ser madre.

Por eso, sobre convertirse en madre por medio de la adopción, confirmó, "sé que vivir con uno o varios chiquitos va a ser increíble. Siempre quise hijos, aunque hoy creo que debo empezar por uno y poco a poco ir formando mi familia".