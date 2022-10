Angelina Jolie demostró ser la mamá más cool visitando a su hija adoptiva Zahara en la universidad

¿Tus hijos te habrían dejado que los visitaras en el campus de la universidad? Quizá tratándose de Angelina Jolie, la respuesta sería afirmativa.

Lo cierto es que la actriz tuvo una muy buena razón para aparecerse en la universidad de su hija adoptiva Zahara: era el ‘homecoming weekend’ (el fin de semana de regreso a casa).

Angelina Jolie visita a su hija adoptiva Zahara Jolie-Pitt

Zahara Jolie-Pitt es la hija que Angelina adoptó en 2005 de Etiopía.

Con seis meses de nacida, Jolie recibió a Zahara Marley Jolie —quien ya cambió su nombre, pero antes se llamaba Yemsrach.

Angelina y Brad tomaron la decisión de adoptar juntos a Zahara, y ese mismo año el actor trató de adoptar legalmente a los hijos de Jolie, por eso un año después crearon el apellido Jolie-Pitt.

De acuerdo con una entrevista concedida a Reuters por la madre biológica de Zahara, Mentwabe Dawit, su hija nació a causa de una violación.

“[El hombre que violó] sacó un cuchillo y puso la mano en mi boca para no gritar. Me violó y desapareció”, dijo Mentwabe.

Zahara, de 17 años, mantiene una estrecha relación con su mamá adoptiva.

En una entrevista para TIME, Angelina habló sobre su hija adolescente: “mi hija es de Etiopía y he aprendido tanto sobre ella. Es mi familia, pero es una extraordinaria mujer africana, y su conexión con su país es solamente suya”.

Angelina Jolie con su hija adoptiva Zahara Jolie-Pitt en la universidad

Angelina inscribió a su hija adoptiva al Spelman College, una institución históricamente dedica a las artes liberales para mujeres negras ubicada en Atlanta, Georgia.

El vicepresidente de la escuela habló con Angelina, quien claramente estaba sentimental al ver a su hija partir.

“Estoy a punto de llorar. Bueno, aún no he llorado. Me estoy conteniendo”, dijo Jolie mientras le preguntaban qué se sentía ser una Spelman mom.

Apenas a mediados de año, la estrella de Maléfica compartió una foto de su hija y sus compañeras.

¡Zahara con sus hermanas Spelman! Felicitaciones a todos los nuevos estudiantes que comienzan este año. Es un honor tener un miembro de la familia como nueva chica Spelman".

Muchos estudiantes aprovecharon la visita de Angelina Jolie a Spelman para tomarse fotos y selfies.

La afamada actriz no se despegaba de su hija, pero tampoco evitó darle a sus seguidores la oportunidad de fotografiarse con ella.

Y Angelina no ha sido la única en pronunciarse acerca de este hito en la vida de Zahara.

Brad Pitt también ha expresado lo orgulloso que está de su adolescente, vía Page Six.

“Va a florecer mucho más en la universidad. Es emocionante y hermoso verla descubriendo su propio camino y la forma en que persigue sus intereses. Estoy orgulloso. ¿A dónde se va el tiempo, verdad? Crecen demasiado rápido”, dijo el actor.