Anne Hathaway por fin ha encontrado un equilibrio en su dieta

A lo largo de su carrera, Anne Hathaway se ha sometido a unas cuantas transformaciones físicas.

La primera y más reciente fue su embarazo y el nacimiento de su primer hijo, tras el cual regresó en cuestión de meses al trabajo rodando la película Ocean’s Eight sin tratar de protagonizar antes una de esas recuperaciones milagrosas que son casi del dominio exclusivo de las celebridades.

Al año siguiente, ella misma se encargó de anunciar a través de sus redes sociales que había aceptado un nuevo papel que le obligaría a ganar peso, para avisar a los críticos y ‘haters’ de que no se molestaran en señalar lo evidente.

Y por supuesto, nadie -ella misma la primera- ha olvidado la drástica pérdida de peso que sufrió para meterse en la piel de Fantine en Los Miserables’.

La solución

Basándose en lo aprendido en todas esas experiencias, la estrella de Hollywood ha llegado a la conclusión de que la mejor manera de sentirse bien en su propia piel es apostando por la moderación en su dieta, aunque ello supusiera renunciar recientemente al veganismo que abrazó tras meterse en la piel de Catwoman y admitir que en ocasiones también merece saltarse sus propias normas.

«Con la alimentación, mi prioridad número uno es comprar alimentos que no vengan en un envase de plástico. Una vez dicho eso, también es cierto que trato de no comer carne roja ni cerdo. Pero en general no me tomo demasiado en serio ninguna de todas esas dietas que existen», reveló en una nueva entrevista a la revista Shape.

«Encontrar un equilibrio a la hora de mantenerme en forma ha sido muy importante para mí, durante demasiado tiempo la norma era que me sintiera mal conmigo misma y quería romper ese ciclo».

Por otra parte, ella es la primera que reconoce que no está precisamente en posición de dar demasiados consejos, como si fuera una especie de gurú del bienestar físico y mental.

«Algunos días todavía tengo que decirme: ‘Vaya, has vuelto a tropezar con la misma piedra’. Pero aprender a ser menos dura contigo misma mientras descubres quién eres es algo que le deseo a todo el mundo», apunta.

Por: Bang Showbiz / Foto: Getty Images

Te interesa: Los 10 mejores alimentos para mujeres que no pueden faltar en tu dieta