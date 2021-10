Anne Hathaway ¿una madre perfecta?

La oscarizada Anne Hathaway parece haber aprendido a tomarse la vida con un poco más de calma, ya que tras reconocer meses atrás que había reducido notablemente los niveles de presión a los que ella misma se sometía para exprimir al máximo su talento cinematográfico, ahora ha hecho lo propio con su faceta de madre para poder librarse -al menos en parte- de esa mezcla de «frustración» e inseguridad que le invade cuando siente que no se encuentra a la altura de las expectativas derivadas de semejante tarea.

«Tengo un niño guapísimo en todos los sentidos», aseguró sobre su pequeño Jonathan (2), fruto de su matrimonio con Adam Shulman, en una entrevista al semanario Sunday Times. «Y sé que no soy una madre perfecta, pero cuando estoy algo frustrada y distraída, al menos me recuerdo a mí misma que soy buena a la hora de asegurarme de que está bien y de que se siente reconfortado. Es duro apagar esa vocecita de tu cabeza que es tan dura contigo, pero he aprendido a no exigirme tanto», ha añadido.

Independientemente de los esfuerzos que ha venido llevando a cabo para compaginar con la mayor naturalidad posible su doble faceta de intérprete y madre de un niño pequeño, la estrella de Hollywood no puede evitar sucumbir ocasionalmente a ese sentimiento de «culpa» que invade a tantas mujeres -y cada vez a más hombres- cuando han de separarse momentánea o temporalmente de sus retoños por motivos laborales.

«No me quiero quejar porque amo mi trabajo, lo que hago y no estoy preparada para dejarlo así como así, pero es verdad que me resulta muy duro dejarlo en casa y marcharme unas horas. Todo el mundo me decía en su momento que, cuando tuviera hijos, dejaría de preocuparme sobre mi carrera y cosas del estilo. No es cierto, me encanta lo que hago pero, evidentemente, a mi hijo lo quiero más», afirmó.

Por: Bang Showbiz / Foto: Getty Images