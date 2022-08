Anne Heche murió: qué accidente sufrió la actriz de 53 años

Han sido días conmocionantes en el mundo del espectáculo. Después de la muerte de Olivia Newton-John a los 73 años, se dio a conocer que la actriz Anne Heche se encontraba grave tras sufrir un accidente automovilístico y lamentablemente murió este viernes 12 de agosto a los 59 años.

Quién es Anne Heche

Anne, originaria de Ohio, cumpliría 60 el año que viene; se hizo reconocida por su papel en la telenovela Another World, y después por sus roles en los dramas Donnie Brasco, Volcano y el thriller I Know What You Did Last Summer.

Entre sus nominaciones más importantes están un Emmy y Tony Award, mientras que su última aparición pública fue como concursante de Dancing with the Stars en 2020.

Anne Heche y Ellen DeGeneres

Quizá una de las razones por las que Anne se hizo más reconocida fue por su relación con Ellen DeGeneres.

El primer rol de Heche llegó en 1998 con el romance Six Days, Seven Nights al lado de Harrison Ford. Ese mismo año la relación del mismo sexo con Ellen se hizo pública, a lo que poco después expresó, "la gente me decía 'no conseguirás trabajo porque eres gay', ¿pero cómo podía eso destruir mi carrera?".

La pareja empezó a salir en 1997 y en algún punto la oficializaron con una unión civil en Vermont, pero dieron por terminada la relación en el 2000. A partir de entonces el resto de las relaciones de Heche han sido con hombres.

Accidente de Anne Heche que la dejó en coma

En agosto 5 del 2022 Heche estuvo envuelta en un accidente vial en Los Ángeles. Una cámara captó el coche de la actriz yendo a alta velocidad en un vecindario y segundos después se estrelló; la colisión del vehículo contra una casa resultó en un enorme incendio que tomó 65 minutos extinguir.

El departamento de policías de Los Ángeles encontró en el análisis de sangre que Anne Heche estaba bajo narcóticos, pero harán más exámenes para especificar las drogas.

El representante dela actriz dijo que es probable que Anne Heche no sobreviva al accidente y que su condición es crítica; entró en coma, tuvo heridas en los pulmones y lesión cerebral.