Antes de sus dos hermosas hijas, Andrea Legarreta perdió a un niño en el embarazo

Son pocas las actrices que han roto el silencio para hablar del duelo de haber perdido un hijo, pero no tiene mucho que Andrea Legarreta se decidió a confesar lo que atravesó al perder a quien hubiese sido su único hijo varón.

Andrea Legarreta y Erik Rubín tienen dos hijas, Mía y Nina Rubín. Su primogénita nació en 2005 y la segunda hija llegó en 2007, ambas tienen una relación muy estrecha y son muy unidas a su mamá.

La conductora relató a Quién que uno de los momentos más difíciles de su vida fue con el primer embarazo: “soñaba con ser mamá, cuando nos casamos Erik y yo, empezamos a hablar de esto y decidimos buscar el embarazo lo más pronto posible”.

“Cuando perdimos al bebé fue horrible, pero llegó Mía y después Nina, sin duda, ha sido la bendición más grande, mejor de lo que pude haber soñado”.

Legarreta reveló a la revista que en su visita al ginecólogo le dijeron que la valoración del corazón del bebé no era buena; le dijeron que “el producto no se logró” y que “con el tiempo lo vas a superar”.

También dio algunos detalles de cómo se vivió la situación en pareja: “Erik y yo nos pusimos en manos de Dios, y al final del camino, la aceptación es un buen paso para sanar. Aún recuerdo esos momentos de dolor y tristeza, pero hay algo que de pronto me hace pensar que este angelito regresó en Mía”.

En efecto, Andrea confesó que su hijo varón pudo ‘reencarnar’ en su primogénita, porque “a mi bebé lo perdí un 5 de enero, y Mía nació en esa misma fecha".

“Quizá buscamos un sentido a nuestras pérdidas o a nuestro dolor para superarlo, obviamente no sé si sea verdad o no, pero me impactó mucho que Mía decidió nacer el mismo día que perdí mi primer embarazo”.