Antonio Banderas compara a Melanie Griffith y Nicole Kimpel

Hay muchos rumores que apuntan que no existe una buena relación entre la exesposa de Antonio Banderas y su novia actual, motivados en gran parte por una publicación de Instagram compartida por la propia Melanie Griffith que muchos interpretaron como una indirecta a Nicole -decía literalmente «¿Estás saliendo con mi ex? Bien. Me estoy comiendo un sándwich, ¿también quieres las sobras?» -, lo cierto es que en los últimos años ellos siempre se han mostrado unidos.

Ambas son muy distintas

De hecho, el famoso actor no tiene ningún reparo en hablar con total franqueza de las dos mujeres que consiguieron robarle el corazón en momentos muy distintos de su vida para confesar qué le enamoró de cada una de ellas y qué le han aportado.

«Yo necesito una persona que sepa entender la vorágine en la que me muevo».

«Lo mejor que me puede pasar en este caso es que cada una es totalmente diferente para mí», asegura el malagueño al número de octubre de la revista Vanity Fair acerca de su novia actual. «No tenemos nada que ver. Es una mujer muy discreta, muy tranquila, muy germánica, muy racional y no se altera por casi nada. Me complementa, porque yo soy pura intuición y ahora mismo yo necesito una persona que sepa entender la vorágine en la que me muevo, que la acepte y que me ayude «.

Antonio reconoce que quizás en otra época, cuando él estaba «intoxicado» por la «efervescencia» de ser una estrella de Hollywood, ni siquiera se hubiera podido fijar en Nicole, quien conoció en el marco del Festival de Cine de Cannes en 2014 .

Unidos para siempre

«Melanie es una especie de champán de burbujas, una estrella que sabe comportarse. Era muy divertida en un momento determinado en que jugamos y la pasamos muy bien. Esos veinte años fueron maravillosos», afirmó acerca de la madre de su hija Stella.

A lo largo de la conversación, de la que por ahora solo da un pequeño adelanto, el intérprete insiste una vez más en que en el final de su matrimonio no hubo culpables, de hecho, al día de hoy Melanie y él pueden encontrarse y saludarse amistosamente:

«Ella será absolutamente importante para mí hasta el día que me muera. En presente absoluto. Si me llama porque me necesita, allí estaré; y lo mismo haría ella por mí. Nos adoramos «, concluye.

Por: Bang Showbiz / Foto: Getty Images