Ariana Grande explota en Twitter por las ‘mentiras’ sobre su cancelada actuación en los

La cantante Ariana Grande explotó finalmente en las redes sociales tras una semana francamente difícil en la que, según su punto de vista, no ha dejado de sufrir agravios y humillaciones por parte de los productores de la retransmisión televisiva de la ceremonia de los premios Grammy.

La estrella del pop decidió a principios de esta semana cancelar la actuación que tenía programada en la gala tras constatar que no contaría con la suficiente libertad creativa a la hora de planificar su número, como se desprendía de la negativa de la organización a que interpretara su último sencillo ‘7 Rings’ y de la oferta posterior para que incluyera solo una parte de la canción en un popurrí compuesto por otros temas que, además, no serían elegidos directamente por ella.

Cuando se dio a conocer la noticia, la artista confió en su equipo de prensa para que ofreciera las explicaciones oportunas y lidiara en su lugar con el interés mediático que había suscitado la polémica, pero ahora que uno de los productores del evento ha tenido con ella el último gesto de desprecio -asegura la vocalista- al difundir una serie de «mentiras» para no tener que asumir responsabilidad alguna por lo ocurrido, Ariana quiso aclarar definitivamente la situación en sus propios términos.

«¡Aquí lo tenemos! ¡Ahora dicen que no he tenido tiempo para preparar el número! Miren, he mantenido la boca cerrada estos días, pero ahora que se están diciendo tantas mentiras sobre mí me veo obligada a intervenir. Ken [Ehrlich, el mencionado productor], sabes perfectamente que puedo montar una actuación de la noche a la mañana si hace falta, ese no ha sido el problema. Decidí cancelar y no asistir cuando mi creatividad y mi derecho a la libre expresión fueron sofocados sin miramientos. Espero que el show sea exactamente como esperan que sea», reza un primer extracto del duro ataque que le ha dirigido en Twitter.

La popular artista, quien acaba de lanzar su nuevo disco ‘Thank U, Next’ y un videoclip extra para uno de los doce temas que lo componen, llamado ‘Break Up With Your Girlfriend, I’m Bored’, firmó en el mismo mensaje que ofreció a la organización nada menos que tres temas de este álbum para presentarse ante la audiencia y que, hasta que se dio cuenta de que la actitud no iba a ser recíproca, su ánimo había sido el de cooperar todo lo posible para ajustarse a las necesidades del evento.

«Les ofrecí tres canciones diferentes y he tratado de colaborar todo lo posible, pero no me he sentido apoyada por su parte. Creo que estas relaciones deben basarse en la colaboración, la honestidad y la integridad artística. Lo siento, pero yo no juego a juegos ni hago favores, para mí la música es algo mucho más importante que eso», sentenció.

Por: Bang Showbiz / Foto: Getty Images