Ariana Grande no piensa definir su sexualidad

El más reciente sencillo de Ariana Grande en colaboración con su amiga Victoria Monét, ‘Monopoly’, ha provocado un gran revuelo debido al verso en la que la famosa estrella del pop canta: «Me gustan las mujeres y me gustan los hombres».

Esa impactante declaración ha dado pie a un encendido debate entre sus seguidores que aún continúa en las redes sociales acerca de si la artista acababa de hacer oficialmente pública su bisexualidad. Quienes respaldaban esa posibilidad lo hacían apoyándose en su anterior videoclip del tema ‘Break up with your girlfriend, I’m bored’, en el que bailaba de manera muy sugerente con otra joven casi idéntica a ella.

Su compañera de dueto y amiga quiso hacer su propia aportación, que no consiguió más que avivar la controversia, con un mensaje en el que se limitaba a recordar: «Ha dicho lo que ha dicho».

Ahora, ella por fin ha intervenido en la discusión acerca de su sexualidad y lo ha hecho con un tuit en el que respondía al mensaje de una seguidora que recordaba que Ariana -firme defensora de los derechos del colectivo LGBTQ+- nunca ha creído en las etiquetas o en la necesidad de encasillarse.

«No lo he hecho antes y sigo sin sentir la necesidad de hacerlo ahora», coincidió la estrella del pop, acompañando su respuesta de un emoticono de un hada y otro de un corazón negro. «Y no pasa nada por ello», añadió para sumarse a todos aquellos fans que han venido defendiendo su libertad para experimentar y no dar explicaciones al respecto.

Por: Bang Showbiz / Foto: Getty Images