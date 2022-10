Aseguran que una de las canciones del nuevo disco de Taylor Swift habla sobre un posible aborto espontáneo que sufrió

El nuevo álbum de Taylor Swift salió apenas hace unos días y ha roto récords a todas luces. De acuerdo con algunos datos que dio el presentador Jimmy Fallon durante la entrevista que le hizo a Taylor Swift este lunes en su night show, el mismo día del estreno de Midnights, este se convirtió en el disco más vendido del año. Además, en Spotify, Midnights es ahora el álbum más reproducido de toda la historia de la plataforma de streaming. Finalmente, en las primeras 24 horas de su lanzamiento vendió 1 millón de copias a nivel mundial.

Pero, dentro de todo el festejo por el lanzamiento del disco y su éxito arrollador, los fans también se dieron cuenta de que hay una canción en particular que habla de un tema del que Taylor Swift nunca ha hablado: el aborto.

Qué canción del disco Midnights de Taylor Swift habla sobre aborto

Swift tiene acostumbrados a sus fans a hablar de muchos temas en sus canciones: desde amor y desamor, su postura sobre lo que opina de la comunidad LGBTQ+ (You need to calm down), sus posturas políticas (Only the young), sus sentimientos de venganza contra quienes la han traicionado como Scooter Braun y Kanye West (This is why we can't have nice things), e incluso en su disco Lover nos contó en Soon you’ll get better sobre el cáncer que padeció su madre hace algunos años.

Sin embargo, en su nuevo disco, específicamente en la versión 3 AM album, hay una canción llamada ‘Bigger than the whole sky’ (Más grande que el cielo entero). La letra al inicio habla sobre un duelo en su punto más álgido:

No words appear before me in the aftermath

Salt streams out my eyes and into my ears

Every single thing I touch becomes sick with sadness

'Cause it's all over now, all out to sea.

Traducción: No hay palabras que aparezcan ante mí en las secuelas.

La sal brota de mis ojos y se va hacia mis oídos.

Toda cosa que toco se convierte en tristeza con enfermedad.

Porque todo se acabó, todo se fue al mar.

Y hasta ahí todo bien. No obstante, lo que levantó sospechas de que la cantante hablaba de un aborto espontáneo fue el siguiente párrafo aunado al coro:

Goodbye, goodbye, goodbye

You were bigger than the whole sky

You were more than just a short time

And I've got a lot to pine about

I've got a lot to live without

I'm never gonna meet

What could’ve been, would’ve been

what should’ve been you.

Traducción: Adiós, adiós, adiós.

Fuiste más grande que el mundo entero.

Fuiste más que un corto tiempo.

Y tengo mucho qué extrañar.

Nunca voy a saber

lo que pudiste, hubiste,

lo que pudiste ser tú.

Auch. La letra deja claro que aquello que extraña es algo que no conocerá en un futuro, lo cual ha hecho que varios fans especulen sobre si se trata de un bebé que perdió con su pareja de seis años, el actor inglés Joe Alwyn.

“Cuando escuché ‘Bigger than the whole sky’, todo lo que pude pensar es en el bebé que perdí. Esto le pone palabras a todo lo que sentí desde el aborto espontáneo. No puedo imaginar que se trate de algo más”, tuiteó la usuaria MissFritzy.

“Bigger than the whole sky suena a un nivel de duelo completamente diferente para una canción de Taylor Swift, sobre algo que todavía no pasa pero sigue siendo devastador y con efectos que alteran tu vida. Le puse la canción a mi esposa esta mañana, y ella como yo, la entendió en un contexto de aborto espontáneo”, compartió el usuario brian_mansfield a través de su cuenta de Twitter.

¿Taylor Swift sufrió un aborto espontáneo y escribió una canción al respecto?

No lo sabemos y, conociendo a la intérprete de Nashville, probablemente nunca lo sepamos. Por otro lado, a pesar de lo “obvia” que pudiera parecer la temática de Bigger than the sky, no hay que olvidar que Taylor Swift ha escrito discos completos, como Folklore y Evermore sobre personajes imaginarios y sus respectivas historias.

Por lo cual, suponiendo que la canción en efecto hable de un aborto espontáneo, quizá no sea su historia la que nos está contando, sino la de alguien más, incluso la de algún personaje que sólo viva en su mente.

