Ashley Graham, cuestión de actitud y empoderamiento

Ashley Graham se reafirma como una de las figuras destacadas del modelaje por su capacidad para romper paradigmas dentro y fuera de la pasarela.

Acaba de lanzar su nueva línea de trajes de baño y ha dado unas declaraciones al portal Grazia Medio Oriente que tienen la capacidad de empoderar a muchas mujeres que podrían no estar a gusto con ellas mismas.

La modelo curvy insistió en el poder de la palabra al decir que “todo lo que dices tiene un impacto, así que usa tus palabras con inteligencia”.

Por ello recalca en que las madres no digan enfrente de sus hijos “estoy gorda” o “estoy fea” para evitar afirmaciones negativas en los niños, dijo. Ashley tiene ante sí un año lleno de compromisos, apariciones en TV e insinuó una línea de vestidos de novia, aunque no lo confirmó.

Eso sí, ella pide que los diseñadores pongan más “curvas” en las pasarelas como lo hace ella con su nueva colección de bañadores.

Hace unos meses, la modelo dio polémicas declaraciones al asegurar que no se engaña acerca del gran camino que aún queda por recorrer hasta que las pasarelas y los medios ofrezcan una representación realista de la población femenina y su diversidad. Sin ir más lejos, Ashley está convencida de que ser blanca le ha impedido encontrarse con obstáculos que sus compañeras de otras razas sí han tenido que enfrentar.

«Sé que estoy en este pedestal debido al privilegio del que gozo por ser blanca. Es una locura que en esta industria nunca se vean mujeres negras o latinas. Es algo de lo que no puedo no hablar. Quiero quitarme el sombrero ante esas mujeres porque son las que me han allanado el camino», aseguró en una entrevista a New York magazine.

Video: Sucopress / Foto: Getty Images