Así afronta Kim Kardashian su cuarta experiencia en la maternidad

A mediados del mes pasado Kim Kardashian decidió confirmar a su paso por el programa Watch What Happens Live with Andy Cohen que estaba esperando su cuarto hijo junto al rapero Kanye West -de nuevo mediante un proceso de gestación subrogada- después de que comenzaran a circular los primeros rumores al respecto por su propia culpa, ya que como ella misma reconoció en esa misma entrevista, se había emborrachado demasiado en la fiesta de navidad de su familia y le había contado el secreto literalmente a todos los presentes.

En aquel momento también reveló que el bebé es un niño que llegaría al mundo «muy pronto», por lo que estas últimas semanas se ha dedicado a ultimar los preparativos para acoger a un recién nacido en su hogar y a mentalizarse del gran cambio que está a punto de sufrir su rutina diaria.

«La verdad es que al principio sí me estresé un poco. Mi casa ya está muy llena, pero luego escuché a mucha gente decir que los padres con cuatro niños son los más calmados y centrados de todos», aseguró la estrella televisiva durante su última entrevista televisiva en el programa de Jimmy Fallon.

Por suerte, una de las últimas novedades que se han producido en su dinámica familiar es que su primogénita North por fin ha comenzado a tolerar la presencia de su hermano pequeño Saint y a jugar con él, por lo que considera que en esta ocasión la transición resultará más fácil para todos.

«Creo que el mayor reto fue pasar de uno a dos. Eso resultó más difícil que acostumbrarme a que fueran tres en lugar de dos», apuntó Kim, que en enero de 2018 dio la bienvenida a su hija Chicago gracias, una vez más, a una gestante sustitucional.

Por: Bang Showbiz / Foto: Getty Images