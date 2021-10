Así de emocionado anunció Ricky Martin que será padre de nuevo

(Foto: Getty Images)

«Jwan, ahora mismo no te veo. Jwan es mi marido y lo quiero muchísimo. Mis preciosos mellizos, Mateo y Valentino, también están aquí y los quiero con todo el corazón. Son lo que me aporta fuerza: me inspiran y me motivan cada día para seguir haciendo lo que hago. Y son unos niños maravillosos, chicos, de verdad, los quiero. Lucía, mi pequeña, no nos acompaña porque se ha quedado en casa con la abuela, pero también es la luz de mi vida. Y, por cierto, tengo que anunciar que estamos embarazados. ¡Estamos esperando otro bebé!», expresó sin poder contener una inmensa carcajada de emoción mientras el público le dedicaba un fuerte aplauso. «Es que me encantan las familias numerosas», comentó sin poder parar de sonreír.