Así de grande está el hijo preadolescente de Grettell Valdez que cría como madre soltera

Tal parece que Grettell Valdez conoce a la perfección la definición de llevarse bien con un hijo preadolescente.

La estrella de Médicos, línea de vida no solo ha cautivado por sus apariciones en pantalla, sino porque es muy abierta respecto a su familia.

Y estos momentos de vida los ha compartido con Santino Borghetti, su único hijo de 14 años.

¿Quién es el hijo de Grettell Valdez?

El hijo de la actriz de 46 años se llama Santino Borghetti y nació en 2008, por lo que tiene 14 años.

Santino es producto del matrimonio entre Grettell y Patricio Borghetti, quienes se casaron en 2004 pero se divorciaron en 2010.

¿Cuántos hijos tiene Grettell Valdez?

La villana de Lo imperdonable solamente tiene un hijo con su primer esposo, el actor argentino Patricio Borghetti.

¿Cómo se llama el esposo de Grettell Valdez?

Grettell se divorció de su primer esposo hace años, pero ambos mantienen una excelente relación gracias a su hijo en común.

Aunque el matrimonio finalizó en 2010, Grettell y Patricio aún conviven juntos para ocasiones especiales, como celebrar el cumpleaños de Santino.

De hecho Grettell se lleva muy bien con la segunda esposa de su exmadiro, Oladys Ramírez.

El actor y la conductora tienen dos hijos juntos, Gia y Rocco, quienes son medios hermanos de Santino Borghetti.

Según Grettell, entre todos se llevan bien “respetándonos… y qué puedo decir, es el papá de mi hijo y siempre voy a tener una relación con él, y qué mejor que tener buena comunicación”, mencionó en Instagram.

La protagonista de Lo que la vida me robó asegura, “somos una familia extendida y me gusta”, haciendo referencia a los medios hermanos de su hijo.

Grettell Valdez estuvo casada por segunda vez con Leo Clerc, un empresario suizo.

Ambos caminaron hacia el altar en 2018. Por su primer aniversario de bodas, Grettell le dedicó a Leo unas dulces palabras.

“Espero que sigamos haciendo locuras juntos para el día que estemos viejitos riamos sin control y decirte tomados de la mano: ‘Amor, mira como han pasado los años y te sigo queriendo igual que cuando te di el sí, no me arrepiento de nada porque contigo aprendí que amar es un sentimiento de tiempo, dedicación, confianza y seguridad’. Te amo Leo”.

Pero a inicios de este año se supo que Grettell Valdez llevaba dos años de divorciada.

Leo Clerc y Grettell dieron por terminado su matrimonio, pues el empresario enfrentó la justicia en su país al ser acusado de fraude por comercio, falsificación de títulos y lavado de dinero.

Incluso se supo que lo sentenciaron a 18 meses en prisión.

Y después de este tiempo la actriz pudo revelar la verdad a sus seguidores: “yo solita me metí en esto, okey. Lo que se ve no se pregunta… Sí, estoy divorciada, feliz, siempre positiva, llena de amor”, confirmando que está soltera.

Además de cuestionarle sobre su estado civil, le preguntaron si está abierta al amor.

“Yo nunca he dejado de vivir el amor. Yo vivo el amor, todo con amor, vivo enamorada y, por supuesto, si en algún momento aparece nuevamente el amor, ¿por qué no? Y cumple con todo lo que quiero y necesito, ¡que viva el amor!”.

¿Qué pasó con el hijo de Grettell Valdez?

De hecho, Santino se llevaba muy bien con Leo Clerc, pero se desconoce qué opina el joven de 14 años respecto al divorcio.

Lo cierto es que Santino se enfoca en vivir su juventud en compañía de familiares y amigos.

Tiene una banda llamada Steam Deception y sus dos papás biológicos lo han apoyado a incursionar en el mundo del espectáculo.

En su propia cuenta de Instagram —vigilada por su mamá— comparte todos los viajes que hace, que abarcan desde Islandia hasta Disneyland.

Algo que seguro Santino recordará por el resto de su vida será cuando acompañó a su mamá al someterse a una cirugía para amputar una parte de su dedo pulgar.

Grettell Valdez atravesó un momento complicado cuando notaron algo extraño en su dedo y era necesario removerlo para evitar cáncer.

La actriz mostró su dedo después de la cirugía y expuso más detalles.

“Hace como más de cuatro años me dio un cáncer en el dedo, el cual me lo quitaron, me hicieron un injerto y desapareció. Hace poco fui a revisión y me dijo el doctor ‘hay un pedacito que no me gusta’, te lo voy a quitar y lo mandamos a biopsia'”.

“Por suerte ya sabemos qué es. Es un virus, una verruga que tengo por dentro que está expandida, que es un virus que transmuta cáncer. Entonces ya estoy en paz, ya sabemos qué es. Sí me van a tener que quitar quitar gran parte de mi dedo, pero no me importa”, dijo semanas antes de operarse.

Para el cumpleaños 14 de Santino, Grettell compartió unas amorosas palabras.