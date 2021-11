Así era Yalitza Aparicio antes de Roma

Yalitza Aparicio nunca soñó con la fama y el éxito en Hollywood; sin embargo, el destino la llevaría a conquistar la meca del cine y convivir con los actores más famosos del mundo pero, ¿cómo era la vida de Yalitza Aparicio antes de Roma? Así fue como su vida cambió cuando menos lo esperaba.

Yalitza nació el 11 de diciembre de 1993 en Tlaxiaco, Oaxaca, México. Su padre, Raúl Aparicio, es de origen mixteco, y su madre, Margarita Martínez, es de origen triqui.

Se crió junto a sus hermanos: Luna Edith y Alex Uriel, quien murió a los 18 años en un accidente automovilístico, mientras trabajaba como taxista.

Durante su infancia, la actriz oaxaqueña pasaba mucho tiempo junto a su madre, quien trabajaba como empleada doméstica, lo que le sirvió como experiencia durante el rodaje de la película que la lanzó al éxito, Roma.

Y es que antes de desfilar por diferentes alfombras rojas y posar para la cámara de importantes revistas y marcas, Yalitza disfrutaba de pasar el rato con su familia y amigos como cualquier otra joven de su edad.

Las reuniones familiares eran parte de su vida diaria.

Y los paseos en bicicleta eran parte de su tiempo recreativo y de diversión.

Sin embargo, la actriz que que tuvo problemas para hablar por su enorme timidez, cursó la carrera de educadora, y antes de iniciar su exitosa carrera como actriz, trabajó como maestra de kínder en el jardín de niños “México”.

De acuerdo con acuerdo con el portal Nómina Transparente, Yalitza tenía un sueldo de 9, 484 pesos mexicanos, na suma que ha cambiado con su carrera en ascenso.

Antes de acudir al casting para ‘Roma’ de Alfonso Cuarón, Yalitza estaba desempleada y ayudaba a su hermana a realizar piñatas para vender.

Tras su participación en la película de Alfonso Cuarón Roma, Yalitza Aparicio se convirtió en la primera mujer indígena en ser nominada a un premio Óscar por mejor actriz pero, ¿cómo consiguió el papel? Te contamos la historia de cómo comenzó su carrera como actriz.

En varias entrevistas, Aparicio ha confesado que era su hermana Edith quien se presentaría al casting de la película, pero como estaba embarazada y se sintió mal, fue ella quien finalmente terminó por hacer la prueba para Roma.

Luego de varias pruebas más, Yalitza se entrevistó con el mismo Cuarón en la Ciudad de México, quien había quedado fascinado con su gran parecido a Libo, la mujer en la que está basada la historia de ‘Roma’.

Sin embargo, dejar Oaxaca no fue fácil para ella, pues debido a que se sabían muy pocos detalles sobre el proyecto, la familia de Yalitza tenía sus dudas sobre dejarla participar, sobre todo cuando tuvo que viajar de Tlaxiaco a Oaxaca, y peor aun cuando tuvo que dirigirse a la Ciudad de México.

El miedo a que se tratara de un tema de trata de personas, la madre de Yalitza la acompañó durante todo el proceso.

Luego de ser seleccionada para el papel, Yalitza tuvo que aprender a hablar mixteco con ayuda de su amiga Nancy, quien interpreta a Adela en la película.

"Fue un reto, porque yo no lo hablo, mi papá sí pero no lo aprendimos porque él temía que fuéramos discriminados por no poder hablar bien el español, cosa de la que suelo hacerle burla: Bueno pues a fin de cuentas no hablo bien el español, me hubieras enseñado mixteco".