Así era la relación de Piqué con los papás de Shakira

Así como ya se sabe que Shakira tenía una buena relación con los papás de Piqué, la otra cara de la moneda también tiene su propia historia. Gerard se llevaba muy bien con los padres de Shakira, y éstos llegaron a dar buenos comentarios sobre el español. Te decimos cómo se llevaba el ahora ex de Shakira con sus entonces suegros —y sí, había una buena relación antes de que Shakira pusiera una bruja frente a la casa de su ex suegra.

Cómo se llevaba Piqué con los papás de Shakira

Los papás de Shakira son William Mebarak (estadounidense de origen libanés que emigró a Colombia) y Nidia Ripoll (colombiana de ascendencia catalana); Piqué fue yerno de Mebarak y Ripoll por todo el tiempo que duró su relación con Shakira, misma que inició en 2011 y llegó a su fin en 2022 tras una infidelidad por parte del español con una jovencita de nombre Clara Chía.

Los orgullosos abuelos de Sasha y Milan estaban muy contentos con la relación de su hija única, quien primero terminó una relación de 10 años antes de llegar con Piqué. Era tal el aprecio entre familiares políticos, que Meberak confesó que quería que su nieto se pareciera a Piqué: “se parecerá a su papá, aunque todavía está chiquito”, dijo en su momento.

Además el padre de Shakira reveló que este momento lo habían esperado por años, vía El Espectador. “Nuestro nieto fue muy esperado porque en su relación anterior Shakira no pudo tener ese hijo que tanto deseábamos. Ahora se cumplieron sus deseos, los nuestros y los de muchas otras personas. Por fin mi hija tiene un descendiente”.

“Tenemos la suerte de que el padre sea Piqué, porque está enloquecido con su hijo. Él lo cambia y lo baña siempre que tiene la oportunidad. Es un papá excepcional y creo que incluso me ha superado a mí”, expresó William Mebarak.

Aunque Piqué no pudo estar presente en el cumpleaños 90 de su suegro, Vanitatis explicó que “William y Nadia adoran a Piqué, tal y como comentan sus allegados”. En 2017 hubo rumores de problemas en la relación de Shakira y Piqué, pero los padres de la colombiana dejaron en claro que no hablarían de la situación y de que no generarían más comentarios de los necesarios: “están felices como siempre, todos estamos felices”, dijeron, “de eso no hablamos, no hablamos de este tema, somos colombianos”, vía La Vanguardia.