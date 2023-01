Así es como Lila Downs apoya la educación de las niñas en México

El Fondo Guadalupe Musalem es una institución que tiene como objetivo ayudar a que jóvenes oaxaqueñas de escasos recursos realicen sus estudios de bachillerato y, en el inicio de su Campaña de procuración de fondos 2023, presentaron a Lila Downs como una gran aliada, comprometida con esta causa desde hace ya varios años.

La también compositora oaxaqueña, expresó lo que para ella significa el Fondo Guadalupe Musalem: “Es un orgullo para mí, pertenecer a esta comunidad de mujeres. Me hace pensar en mi pasado, yo perdí a mi padre cuando tenía 16 años y recuerdo que mi madre fue a la preparatoria, aquí en Oaxaca, a ver al director. Y él le dijo a ella al día siguiente o a los dos días de que falleció mi padre: “pues quizá sea necesario que se lleve a su hija y ya no tenga que estudiar”. Y la respuesta de mi mamá fue: “Usted ¿qué cree, que porque ya no hay hombre, ya no vamos a estudiar o qué?”. Fue muy claro ese mensaje y perdura en mí, me da la fuerza para fijarme y mantenerme y también, para tomarme de la mano con estas mujeres y seguir apoyando una causa que es ejemplar”.

La invitación para unirse a la campaña, está abierta a todo el público y empresarios que quieran no solo brindar ayuda con sus donativos a las jóvenes, sino también a sus familias y a las comunidades enteras.

Si quieres ser parte de esta causa y ayudar a que más niñas ejerzan su derecho a la educación, tienes diferentes opciones:

Dona a través de GlobalGiving

A través de PayPal

En la cuenta Banamex 4686887 Suc. 7005

CLABE 002610700546868876

Para más información, puedes visitar su página:

www.fondoguadalupemusalem.org

o seguirlos en sus redes sociales: FB, TW e IG