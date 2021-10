Así fue el momento en que Nick Jonas enamoró a Priyanka Chopra

Cuando a Priyanka Chopra le preguntan acerca de la diferencia de edad que existe entre su marido Nick Jonas y ella, siempre responde que en realidad el joven cantante es el más maduro de los dos y el encargado de actuar como la voz de la razón en su día a día.

Sin embargo, el carácter sensato del intérprete no resultó suficiente en un primer momento para convencer a la estrella india de que su romance podría dar pie a toda una vida en común.

No fue hasta que le demostró que sabía valorar su trabajo duro y respetar su ambición profesional cuando ella por fin empezó a plantearse que quizá había encontrado al hombre perfecto.

«Jamás pensé que pudiera acabar convirtiéndose en lo que se ha convertido. Y puede que sea mi culpa, porque juzgué el libro por la portada», reconoció ahora durante su participación en la conferencia Women in the World Summit celebrada en Nueva York.

El flechazo

En realidad, Priyanka tiene muy claro cuál fue el momento exacto en que supo que, en el caso de Nick Jonas, las apariencias engañaban y él era mucho más que un veinteañero atractivo y famoso.

«Estábamos en una cita con un grupo de amigos y había llegado el momento de irse. Yo tenía una reunión y todos los demás estaban tratando de convencerme para que me quedara, pero les dije: ‘No, no, solo me quedaré si alguien me da una razón de peso’.

Y él no pareció captar la indirecta, ¡aunque lo repetí tres veces!

Al final, Nick me llevó a un lado y me dijo: ‘No soy tonto, sé lo que estás haciendo, pero yo nunca seré quien te diga que ignores tu trabajo, porque sé lo mucho que te has esforzado para llegar hasta aquí. Así que vete, yo iré a cenar con los demás, y te esperaremos hasta que acabes’.

Esa fue la primera vez que alguien me había dicho algo así», reveló.

Por: Bang Showbiz / Foto: Getty Images