Así fue la pedida de mano de Orlando Bloom y Katy Perry

El presentador Ryan Seacrest es, sin duda, una de las personas que mejor conocen en las distancias cortas a la estrella del pop Katy Perry , flamante prometida del actor Orlando Bloom , ya que la artista forma parte del jurado de la presente edición del concurso cazatalentos American Idol , en la que el primero ejerce de anfitrión, y además ambos disfrutan desde hace años de una estrecha amistad.

Tales circunstancias explican que el también periodista radiofónico cuente a día de hoy con información privilegiada sobre los entresijos de la reciente pedida de mano con la que los dos enamorados materializaron su compromiso matrimonial, entre otras razones porque la intérprete tuvo que reducir sensiblemente una de sus últimas jornadas de grabación del programa para poder atender ciertos «asuntos personales».

«Resulta que Orlando tenía todo planeado de antemano, o eso creo… Me acuerdo de que Katy me dijo que tenía que acabar un poco antes debido a unos asuntos personales, y solo unas horas más tarde aparece en Instagram la foto con la que confirmaron su compromiso», ha contado Ryan en su propio espacio radiofónico ‘Live with Kelly and Ryan’, antes de describir con detalle la cara de «felicidad» que presentaba la cantante cuando llegó al trabajo al día siguiente.

«Se le veía llena de felicidad, con un rostro luminoso, radiante y una sonrisa perpetua. Fue tan emotivo verla tan contenta al día siguiente… Solo puedo darle la enhorabuena por todo lo vivido», añadió en su conversación con la copresentadora del programa.

Solo unos días después de que Orlando y Katy anunciaran públicamente su decisión de contraer matrimonio, fuentes cercanas a la pareja aseguraban que la artista se disponía a rebajar notablemente su ritmo de trabajo para dedicarle más tiempo a los preparativos de su futuro debut en la maternidad.

« Katy tiene muy bien organizado el calendario para este año. Lo primero que hará será reducir notablemente sus compromisos profesionales para poder dedicarle más tiempo a su vida familiar. Orlando y Katy quieren casarse lo antes posible y dedicarse de lleno a la tarea de tener hijos. Le están dando máxima prioridad a ese último objetivo», revelaba un informante a la revista People.

Por: Bang Showbiz / Foto: Getty Images