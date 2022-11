Así fue la relación de Brooke Shields con Michael Jackson, la mujer que habló en su funeral y lloró

¿Qué sucede cuando juntas a los dos íconos del momento? Lo más probable es que el resultado salga con una de las parejas más atractivas de la época, y eso bien le pasó a Brooke Shields y Michael Jackson.

Entre los dos había siete años de diferencia; Brooke Shields conoció al rey del pop cuando tenía 13 años, e instantáneamente se volvieron amigos. “Éramos fans uno del otro, e inmediatamente nos conectamos. Reíamos muy fuerte. Yo no estaba buscando una carrera musical o conseguir algo de él, solamente empezamos a salir casualmente”, dijo Shields en una entrevista años atrás, “creo que como crecimos en la misma escena y empezamos a una edad tan joven, y construimos mecanismos de defensa, nos dimos cuenta de que teníamos que protegernos mutuamente”.

La estrella de Blue Lagoon tuvo una entrevista con Oprah Winfrey en 1993 en la que le preguntaron, "¿Michael Jackson se siente más como un hermano que un novio?, a lo que Brooke Shields respondió:

“Es difícil explicar, porque siento que es amor a un nivel distinto. Me siento más conectada con él que con el resto de novios que he tenido; me dio el anillo más increíble que jamás había visto, y claro que la gente lo desproporcionó, diciendo que estábamos comprometidos, pero era un anillo de la amistad”.