Así ha crecido el hijo que Gloria Trevi tuvo cuando estaba en la cárcel

¿Quién es el hijo de Gloria Trevi y cómo ha crecido? Te contamos algunos detalles de Ángel Gabriel, el hijo que la cantante tuvo mientras estaba en prisión, y que ahora busca seguir los pasos de su madre en el mundo de la música.

Nació el 18 de febrero de 2002 en Brasil, y en medio del escándalo que estaba viviendo su madre, pues se encontraba en prisión, acusada de secuestro y corrupción de menores.

Cuando nació, fue entregado a Gloria Ruíz Arredondo, su abuela, quien se hizo cargo de él mientras su madre cumplía su condena. Fue en el 2004 cuando Gloria salió de prisión, y por fin pudo estar junto a su hijo.

Ángel Gabriel es conocido como el hijo mayor de Gloria; sin embargo, no fue su primogénito. La cantante tuvo tres embarazos, aunque sólo viven dos de sus hijos.

Su primogénita, una niña de nombre Ana, falleció en Brasil, cuando Gloria era prófuga de la justicia junto a Sergio Andrade. El el 2000 fueron detenidos y encarcelados, acusados de secuestro y corrupción de menores.

Dos años después, nacería el segundo hijo de la cantante, Ángel Gabriel, lo que volvió a desatar la polémica, pues muchos aseguraban que el bebé era hijo de Sergio Andrade, un hecho que nunca se confirmó.

A pesar de haber crecido en medio de la polémica y el escándalo, el hijo de Gloria Trevi ha querido seguir los pasos de su madre en el mundo de la música.

Su gusto por la música surgió desde que era muy pequeño, y desde entonces, Ángel Gabriel, se ha preparado tomando clases de canto, piano y violín.

En el 2020, lanzó su primer sencillo bajo el título de ‘Si te encuentro sola’.

"Siempre he pensado cómo quitarle la idea a la gente de que soy el hijo de Gloria Trevi, pero yo quiero que le digan a ella que es 'la mamá de'. Sé que no va a ser fácil, pero quiero ser mejor que ella. Voy a poner todo el esfuerzo hasta que me salga", reveló durante su debut musical.